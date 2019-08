Du beau, mais surtout du bon!

Avez-vous déjà acheté une bouteille de vin seulement parce que l’étiquette était belle et finalement, vous avez été déçu de son goût? Et bien, cette semaine, Philippe Lapeyrie nous propose 4 bouteilles qui sont aussi bonnes que belles.

1- Un blanc portugais, pur, vigoureux et plein d'énergie!

Arinto 2018

Astronauta - Melgaco

Vinho Verde - Portugal

Code: 13491161

Prix: 17,85 $

Disponibilités: 125 succursales en province

Servir à 8-9 degrés Celsius

Apéro, huitres, salades, crevettes...

Il est vif, «all dente», sans fla-fla, tonifiant et bien sec ce «blanc-bec» ibérique fait du cépage arinto à 100%. Donc, il n'a pas de sucre, pas de bois, pas de haut taux d'alcool... On aime son profil net, digeste, épuré ainsi que sa tension gustative. Rien de grand, mais d'une efficacité exemplaire pendant la saison estivale. À boire dans les 12 à 18 mois à venir.

2- Un vin blanc autrichien aussi aguicheur que séduisant!

Grüner Veltliner 2016

Felix - Weszeli

Kamptal - Autriche

Code: 13618521

Prix: 19,95 $

Disponibilités: 140 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Sushis, brochettes de pétoncles citronnées...

On en retrouve de plus en plus sur notre marché des blancs d'Autriche fait à base de grüner veltliner et c'est tant mieux! C'est une variété de raisin que j'adore et qui n'est pas sans rappeler certains bons pinots gris italiens ou alsaciens. Celui que je salue ici est hyper invitant, un brin exotique et désaltérant au possible. Une fois de plus... Aucun sucre résiduel n'est au rendez-vous! Buvez la bouteille dans les 18 à 24 prochains mois.

3- Une cuvée de la Loire qui se boit aussi facilement qu'une tisane tiède!

Touraine 2018

Gamay Sans Tra La La - Domaine de la Garrelière

Touraine - Loire - France

Code: 14086431

Prix: 28$

Disponibilités: 90 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Saucissons, fromages cendrés, rillettes de canard, steak de thon...

Oh que c'est du «beau jus» que ce rouge de l'enivrante vallée de la Loire! Primaire, facile, glissant, juteux, gouleyant et «glouglou» à souhait. C'est en plein mon genre de «quille» pour le beau week-end à venir que ce gamay qui est pourvu d'une fraicheur et d'une gourmandise épatante! Il est non filtré, aucun souffre n'a été ajouté et issu d'une culture en biodynamie. Ne l'oubliez pas en cave plus de 3 ans dans votre réserve et consommez-le plutôt sur la jeunesse de son fruit.

4- Un rouge du Sud de la France qui n'est pas dépourvu de bon goût ni de caractère!

Languedoc Grès de Montpellier 2016

L'Aigue de Novi - Mas du Novi

Languedoc - France

Code: 14070501

Prix: 20$

Disponibilités: 90 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Du veau, du bœuf ou de l'agneau en brochette, en bavette, en hamburger...

Cet assemblage de syrah et de grenache est également issu d'une culture biologique. On craque pour sa coloration violacée, son olfactif enjôleur et délicatement parfumé, sa généreuse masse de fruit ainsi que sa finale passablement persistante. Poivré, épicé, sudiste... Impeccable pour seulement 20 «douilles»! Tirez-lui le bouchon dans les 2-3 années suivant son achat.