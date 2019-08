Suggestions lectures du 17 août 2019

Nathalie Roy nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!

À voir aussi : Suggestions lectures du 10 août 2019

1- Petite femme montagne

Auteure : Terese Marie Mailhot

Éditeur : Marchand de feuilles

Écrit sous forme de mémoires, ce récit raconte la vie bouleversante de l’écrivaine qui a grandi sur une réserve, en Colombie-Britannique. «Les filles autochtones peuvent être tellement oubliées qu’elles s’oublient elles-mêmes.» Cette phrase résume bien l’essence de ce court livre, dans lequel on suit Terese Marie dans son parcours de vie : enfance violente, séjours en psychiatrie, difficultés amoureuses, etc. Le plus déchirant reste sa relation avec ses garçons, particulièrement le passage où les autorités lui enlèvent son aîné. Ce cri du cœur d’une mère nous trouble profondément. Une lueur d’espoir se pointe vers la fin du récit quand elle nous décrit son amour pour les mots, qui l’a amenée à devenir auteure. Une histoire nécessaire pour mieux comprendre ce que vivent certaines femmes des Premières nations.

2- Cari Mora

Auteur : Thomas Harris

Éditeur : Calmann Levy

L’auteur du bestseller Le silence des agneaux nous revient après douze ans d’absence avec un thriller qui se déroule à Miami, dans l’ancienne villa du célèbre baron de la drogue, Pablo Escobar. Des lingots d’or sommeillent à cet endroit et les chefs de gangs se livrent une guerre sans merci pour mettre la main sur le pactole. Parmi eux, le terrifiant Hans-Peter Schneider, un psychopathe sanguinaire qui a commencé ses crimes en enfermant ses parents dans une chambre froide pour les congeler et les découper en morceaux. Il fera face à Cari Mora, la gardienne de la villa, une femme qui n’a peur de rien. Enlevée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie à l’âge de 11 ans, devenue enfant-soldat, Cari s’y connaît en violence et en armes à feu. L’ultime duel de la fin entre les deux personnages donne des frissons. Terrifiant!

3- Une étincelle de vie

Auteure : Jodi Pilcout

Éditeur : Actes Sud

Un homme en colère surgit dans une clinique d’avortement du Mississippi, tue quelques personnes avant de prendre les autres en otage. Parmi les victimes, il y a une adolescente venue se faire prescrire la pilule, une femme qui est en mission secrète pour un groupe pro-vie et le médecin qui pratique les avortements. Appelé sur place pour négocier, le policier Hugh McElroy apprend que sa fille fait partie des otages. Remontant le fil de cette journée fatidique d’heure en heure par chronologie inversée, l’auteur nous amène au cœur des histoires parfois tragiques de chacun des personnages. Ce roman très actuel propose une réflexion cruciale sur la politique controversée concernant l'avortement aux États-Unis.

4- Le secret de Mathilde

Auteure : Micheline Dalpé

Éditions : Goélette

Au début du siècle, la jeune Mathilde doit aider sa mère dans la maison, puisqu’elle est l’aînée de la fratrie de neuf enfants. Obéissante, elle tente d’être raisonnable et d’oublier qu’elle a envie, elle aussi, de se lancer dans le foin entassé dans la grange. À 13 ans, quand ses parents la retirent de l’école pour qu’elle s’occupe du bébé naissant, en plus des tâches ménagères, Mathilde est terriblement déçue, d’autant plus qu’elle ne verra plus le beau Élie Beaupré. Puis, à 17 ans, alors qu’elle est follement amoureuse du garçon, sa mère décide de la marier contre son gré au jeune Gauthier, qui lui, est digne de son rang, dit-elle. Une union qui sera faite de malheurs et de secrets. Drame, tendresse et espoir sont au rendez-vous dans cette chronique de la vie quotidienne des familles d’un petit village.

5- Les Sans-Pareil

Auteure : Evelyne Fournier

Illustratrice : Mélanie Giguère-Gilbert

Éditeur : Québec Amérique

Quelle idée ingénieuse que de créer un album de trois petites pièces de théâtre qui se lisent à deux ! Une réplique courte et simple est réservée au lecteur en apprentissage, tandis que la suivante, plus élaborée, doit être lue par la personne qui le supervise. L’enfant peut ainsi partir à la conquête de l’espace, devenir chef cuistot ou jouer au Commandant des anticorps, qui lutte contre un méchant rhume. Remplies de rebondissements et de moments de tendresse, les trois histoires permettent de développer une complicité entre les deux partenaires. Une belle façon d’apprendre à lire et de s’improviser acteur!

6- 1000 questions sur les animaux

Auteure : Diana Kirkwood

Illustratrice : Mylène Villeneuve

Éditeur : Méga éditions

«Lequel de ces aliments est toxique pour les chiens : le chocolat, les raisins ou les pacanes?» «Les rats rêvent-ils?» «Le dauphin existe vraiment : vrai ou faux?» Voici quelques-unes des mille questions ludiques et instructives contenues dans ce livre-jeu-questionnaire qui permet aux enfants de sept ans et plus de tester leurs connaissances. Les réponses se trouvant sur la même page, mais écrites à l’envers, on peut ainsi en apprendre sur différents sujets reliés aux animaux : le comportement, l’histoire, la biologie, la géographie, etc. De superbes photos, parfois captées sur le vif, et des illustrations viennent compléter cet ouvrage pendant lequel on peut s’amuser pendant des heures!