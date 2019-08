À nous 2 Canada!, une nouvelle émission avec Pascal Morrissette et Julie Ringuette

Pascal Morrissette et Julie Ringuette partent à la découverte de notre pays dans À nous 2 Canada!, une nouvelle émission à Évasion

Avec leur complicité, leur énergie et leur belle folie, Julie Ringuette et Pascal Morrissette partent pour un périple mémorable à travers le Canada! Uni à l’écran comme dans la vie, le couple s’arrête dans des coins du Canada qui sortent de l’ordinaire. À chaque escapade, Julie et Pascal nous font rêver en mettant de l’avant les richesses de notre beau pays. Ils se gâtent et font les choses à leur façon, en côtoyant parfois le luxe et les activités tendance! À nous 2 Canada! nous fait réaliser qu’il y a énormément de choses à voir chez nous. Alors pourquoi toujours aller ailleurs?