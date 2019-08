La chaîne Zeste est débrouillée jusqu'au 19 septembre prochain!

Quoi de mieux pour se divertir et se donner le goût de cuisiner que de regarder les émissions que l’on présente sur Zeste? La nourriture étant au coeur de cette chaîne télévisuelle, il est certain que l’inspiration culinaire ne manque pas. De plus, pour bien commencer cette saison, la chaîne est débrouillée jusqu'au 19 septembre 2019! Profitez-en pour découvrir les nouveautés présentées sur la chaîne comme L'atelier culinaire, Gordon Ramsay : 24h en enfer, Face-à-face familial et plusieurs autres.

L’atelier culinaire

On parle d’une émission qui a pour effet de rassembler les passionnés de cuisine. Les chefs d’orchestre de L'atelier culinaire ne sont nuls autres que le chef reconnu Chuck Hughes et l’animatrice Anne-Marie Withenshaw. Ils accueillent donc dans leur atelier des personnes qui aiment cuisiner et qui veulent en apprendre davantage. Une émission à la fois drôle, enrichissante et divertissante à regarder cet automne! - Le vendredi, 19h, dès le 23 août.

Les autres émissions à surveiller sur Zeste

Le célèbre Gordon Ramsay risque d’enflammer à nouveau votre téléviseur avec l’émission Gordon Ramsay : 24h en enfer. Le chef visite des restaurants des États-Unis qui ont besoin d’un grand coup de pouce. En 24h, il fait tout son possible pour éviter le pire à ces restaurants au bord du précipice. - Le jeudi, 22h, dès le 22 août.

Il y a aussi Face-à-face familial, une télé-réalité australienne présentée sur la chaîne! Le concept est simple: six familles gourmandes doivent relever différents défis culinaires dans le but de remporter le grand prix de 100 000$ à la fin de la saison. - Du lundi au mercredi, 20h, dès le 25 septembre.

Finalement, soyez au rendez-vous dès le 11 octobre prochain pour regarder la cinquième saison de Coups de Food! Parmi les invités qui présenteront leurs restaurants favoris, on compte Ève-Marie Lortie, Normand Laprise, Étienne Boulay et plusieurs autres. Quel plaisir de retrouver Sébastien Benoit de nouveau cet automne! - Le vendredi, 22h, dès le 11 octobre.