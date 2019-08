3 destinations clés pour prolonger l'été

Vous refusez d’entendre parler de la rentrée scolaire et de la fin des vacances estivales? Soyez rassuré: il existe de multiples endroits où partir en escapade pour profiter de l’été jusqu’au dernier souffle de vent chaud!

Voici trois destinations accessibles en voiture (ou en avion) qui sont particulièrement agréables à découvrir durant le mois de septembre:

1. Les plages de la côte sud du Maine

Vous êtes plutôt du type Ogunquit ou Old Orchard Beach? Wells ou York Beach? Peu importe, la côte sud du Maine, connue pour ses magnifiques plages de sable doux (et ses eaux glacées!), est une jolie région à découvrir en septembre, juste avant la saison «morte». Les villes balnéaires sont moins remplies, les motels de bord de mer offrent des rabais, les vagues sont plus favorables à la pratique du surf et le charme de la Nouvelle-Angleterre est intact.

Une nouveauté à considérer cette année: le village de prêt-à-camper Huttopia Southern Maine, qui vient d’ouvrir dans un boisé de Sanford. Il s’agit du petit frère du populaire site Huttopia Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.

Pour en savoir plus: visitmaine.com et canada-usa.huttopia.com/site/southern-maine

2. Les Îles de la Madeleine

Cet archipel québécois semble charmer absolument tous les visiteurs qui finissent par y mettre les pieds. Situées en plein coeur du golfe du Saint-Laurent, les Îles de la Madeleine sont magnifiques en septembre. La lumière a quelque chose de particulier, les touristes sont moins nombreux et la température est généralement très agréable.

Parmi les choses à faire: se promener sur les longues plages de la Pointe-aux-Loups, du Bout du Banc, de la Grande Échouerie ou de la Dune du Sud. Admirer les falaises rouges de la Belle Anse ou du Cap Hérissé au coucher du soleil. Photographier les homardiers au quai de Grande-Entrée. Goûter le hareng boucané du Fumoir d’Antan. Ou encore partir en excursion en bateau sur l’Île d’Entrée pour grimper sur ses collines dénudées et admirer les Îles de haut.

Pour en savoir plus: www.tourismeilesdelamadeleine.com

3. Toronto

On l’oublie souvent, mais Toronto est dans le top 5 des plus grandes villes nord-américaines. Et il se trouve que la Ville Reine, bordée par le lac Ontario, possède plusieurs belles plages qui permettent de prolonger l’été tout en vivant un moment 100 % urbain. La plus grande d’entre elles, Woodbine Beach, est un incontournable, tout comme les plages insoupçonnées des îles de Toronto, juste en face du centre-ville.

Une fois la baignade terminée, il vous restera plein de choses à découvrir: les commerces cool du Kensington Market, le quartier chinois, le Royal Ontario Museum (ROM), le secteur historique du Distillery District, la promenade du Harbourfront, le parc hipster Trinity Bellwoods... Et pourquoi pas un match de baseball des Blue Jays?

Pour en savoir plus: www.seetorontonow.com