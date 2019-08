6 tendances mode en vue de la rentrée 2019

Profitez des tendances de la rentrée 2019 pour refaire votre garde-robe toute en beauté! L'excuse parfaite pour acheter de nouveaux vêtements et ainsi vous faire plaisir en vue de l'automne. Soyez parmi les premières à adopter les nouveautés pour ainsi faire tourner les têtes et influencer tout le reste de votre entourage! Oser, c'est souvent une formule payante!

1. On s’inspire des années 1980: épaulettes et vestes en jeans à profusion

On fait un petit bond en arrière pour s’inspirer des looks que l’on retrouvait à cette époque. Il est certain que vous sortirez du lot en osant les épaulettes. Vous pouvez être indécise au premier regard, puisque ça donne nécessairement un effet plus large. Il faut toutefois le voir comme une forme de prestige et d’assurance.

La veste en jeans est toujours présente. Parfois, il s’agit de l’ajouter à un look très classique pour donner une petite touche plus relâchée. Il faut jouer avec la veste en jeans pour créer des looks de toutes sortes. Optez pour un modèle assez large afin de donner l’effet souhaité des années 1980.



2. Le léopard, toujours dans la course!

Il était très en vogue l’année dernière et c’est aussi le cas pour cette année! Le léopard peut repousser de nombreuses femmes de par son effet extravagant. Toutefois, il est possible de conserver un look assez professionnel en l’agençant par exemple avec un beau jeans ainsi que des talons hauts. Une chose à retenir: ne pas miser sur le léopard pour l’entièreté de votre look et ainsi obtenir un équilibre parfait dans votre tenue.







3. La popularité des couleurs vives/fluo de cet été se poursuit pour la rentrée

Encore une fois, c’est l’influence des années 1980 dans ce cas-ci! Cet automne, pas question de passer inaperçu; les couleurs seront encore très présentes. Il est temps pour vous d’oser certaines couleurs pour lesquelles vous avez peut-être un doute. Par exemple, prenez le temps d’essayer un pantalon jaune citron! Tenez compte du fait qu’à la rentrée, votre petit teint de l’été sera toujours présent ce qui aide à de nombreux looks plus colorés.



4. Les vêtements avec de l’amplitude

Tentez d’acheter des morceaux de taille large dans lesquels vous allez avoir de la facilité à bouger. En plus d’être confortables, ce type de vêtements s’avère une fois de plus à la mode pour la rentrée. Un petit truc pour les vêtements plus amples est de magasiner dans la section homme, afin de faire des trouvailles exceptionnelles dans lesquelles vous serez bien. À noter, le pantalon vaporeux dans le bas est aussi un essentiel à se procurer pour l’automne.











5. Les motifs à carreaux; c’est gagnant!

C'est aussi le retour des motifs à carreaux! Le carreau est, dans un premier temps, un motif classique qui aura toujours sa place au fil du temps; un indémodable. Il faut aussi tenir compte du fait que c’est un motif qui va de pair avec la rentrée: une touche à la fois sérieuse et coquette! Vous pouvez l’intégrer dans votre garde-robe de différentes façons, comme en vous procurant des accessoires à carreaux.





6. La fausse fourrure s’amène avec l’air frais de l’automne

Quoi de mieux qu’un manteau en fausse fourrure pour vous tenir au chaud cet automne? L’art d’être glamour tout en étant au chaud, c’est le désir de chacune d’entre nous. Un autre aspect pratique de la fausse fourrure, c’est que, la plupart du temps, c’est une texture qui s’agence facilement avec différentes tenues. Pas question de se compliquer la vie! On A-D-O-R-E!