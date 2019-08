12 trucs efficaces pour empêcher votre chat d'uriner en dehors de sa litière

Votre chat adoré vous semble beaucoup moins attendrissant lorsqu’il urine un peu partout dans la maison? Il existe une multitude de causes qui peuvent mener votre animal de compagnie à préférer votre lit, votre divan ou encore une pile de vêtements à sa litière. Évidemment, il se peut que votre animal ait un inconfort. Il est donc primordial de faire une visite chez le vétérinaire. S’il est en bonne santé, il faut analyser son environnement et votre rythme de vie.

Voici quelques trucs à essayer afin d’inciter votre animal de compagnie à cesser de faire ses besoins l’extérieur de sa litière:

1. De l’eau de Javel dans la litière

Contrairement à la croyance populaire, les chats adorent l’eau de Javel. Il est donc probable que votre félin urine sur votre couette si vous avez l’habitude de l’utiliser lors des lavages à la machine. Essayez donc de mettre quelques gouttes de la solution oxydante dans le fond de sa litière. Il s’y rendra certainement.

2. Les pelures d’agrumes

Les chats détestent l’odeur des agrumes. Si votre animal a pris l’habitude d’uriner à un certain endroit, déposez-y quelques pelures d’orange, de lime ou de citron. Il évitera d’y retourner.

3. Éviter de le punir

Punir son animal aura l’effet inverse sur ce dernier. Dans plusieurs cas, le chat urine en dehors de sa litière lorsqu’il est anxieux. Le réprimander ne fera qu’augmenter son niveau de stress et il répétera assurément cette mauvaise habitude. Montrez lui plutôt le chemin de sa litière.

4. Un mélange d’eau et de vinaigre dans un vaporisateur

Ajoutez un peu de vinaigre dans un vaporisateur rempli d’eau. Lorsque votre chat urine à un endroit qui n’est pas approprié, vaporisez-le du mélange. Les matous détestent l’odeur du vinaigre, encore plus sur eux.

5. Le nombre de litières

La règle est simple, vous devez avoir une litière de plus que le nombre de chats dans la maison, jusqu’à ce que votre chat soit parfaitement propre. Certains chats refusent d’uriner et de déféquer dans le même bac, alors imaginez s’ils doivent en plus le partager. Pour l’habituer, il est préférable d’avoir une litière de plus, et de la disposer dans une autre pièce, que de trouver des petits «cadeaux» un peu partout dans la maison.

6. Le poivre

Le poivre est un répulsif naturel contre les chats. Saupoudrez les endroits interdits avec quelques grains et votre minet devrait éviter d’y retourner.

7. Nettoyer régulièrement la litière

Nettoyez plusieurs fois par jour la litière de votre animal. Les chats aiment faire leurs besoins dans des endroits propres.

8. La moutarde

Tout comme le poivre, la moutarde éloigne de manière naturelle les félins. Aspergez les endroits où votre chat a uriné d’un mélange de moutarde diluée dans l’eau.

9. Choisir la bonne litière

Le bac doit être suffisamment grand pour votre animal. Malheureusement, très peu de boutiques pour animaux offrent les formats adéquats. Idéalement, la largeur du contenant devrait être équivalente à la longueur de votre chat et la longueur doit être équivalente à 1,5 fois la longueur du félin. Vous devez aussi couvrir la surface d’au moins 3 pouces de grains appropriés.

10. Le laisser être le maître de la maison

Chaque chat a une personnalité et des besoins affectifs complètement différents des vôtres. Il est primordial d’établir un lien de confiance avec l’animal. Un chat a besoin de se cacher et de dormir plusieurs heures par jour. Laissez-lui son intimité. Évitez de le réveiller à tous moments et de le prendre chaque fois qu’il passe à côté de vous. Vous augmentez son niveau d’anxiété, ce qui peut le conduire à uriner partout s'il ne se sent pas en sécurité chez lui. Attendez qu'il vienne vers vous.

11. Trouver le bon endroit pour la litière

Il est préférable de positionner le bac à un endroit situé loin des lieux occupés et bruyants, mais que votre animal fréquente quotidiennement. Votre chat doit aussi avoir le sentiment de pouvoir se sauver à tout moment.

12. Récompensez-le avec des gâteries

Si votre félin urine dans sa litière, récompensez-le avec une petite gâterie pour chat. Il appréciera et voudra répéter l’expérience.

Enfin, votre chat est un petit animal qui a énormément besoin d’amour et qui est très fragile au changement. Avec de la patience et du respect, vous serez sans aucun doute en mesure de changer ses mauvaises habitudes.