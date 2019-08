5 choses à savoir sur la chirologie

Saviez-vous que nous venons au monde avec des signes et lignes distinctifs dans les mains? Depuis des siècles, l’étude de la main sert à déterminer le caractère humain et à voir les faits marquants de la vie. La chirologie va vous parler de votre personnalité et des éléments à travailler dans votre vie.

1. Qu’est-ce que la chirologie?

L’origine de la chirologie remonte quand même à 5 000 ans avant J-C.

2. Qu’est-ce qu’on observe?

Il y a plusieurs éléments à regarder quand on interprète les lignes de la main. Il y a, évidemment, les lignes, mais aussi les monts (ça, ce sont les parties un peu plus surélevées dans la main) la texture, la consistance, la couleur, les ongles, la position de la main et même, la longueur des doigts.

Des doigts courts indiqueront, par exemple, qu’on a affaire à une personne qui veut tout hier ! Ce sont généralement des personnes très vites, toujours un peu sur le bout de leur siège, nerveuses, intenses. Une personne qui a des doigts longs va davantage prendre son temps. Elle va étudier, observer les choses. Ces personnes-là préfèrent la solitude, tandis que les personnes aux doigts courts vont préférer être entourées et être toujours dans l’action.

3. Les 3 grandes lignes

La lignée de vie, la ligne de cœur et la ligne de tête.

Maintenant, ferme tes mains. Les lignes qu'on a sur le côté, contrairement à la croyance populaire à savoir combien d’enfants la personne aura, ce sont nos lignes d’union.

4. La philosophie

Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert de rencontrer un chirologue ? Ça sert à travailler sur soi-même. Nos mains sont une empreinte de notre personnalité et de notre vécu. C’est donc un outil pour apprendre à se connaître et à évoluer à travers tout ça.

Ce qui est intéressant, c’est que la chirologie tient compte du caractère unique de chaque individu. Elle développe la connaissance de soi et permet de faire les prises de conscience nécessaires à notre évolution. La chirologie travaille par la prévention et non la prédiction qui est de l’ordre de la chiromancie. La chirologie nous fait voir comment notre passé affecte notre présent et conditionne notre avenir.

5. Les bienfaits