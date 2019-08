Bien planifier la rentrée

Pas toujours facile de se préparer pour la rentrée! On a souvent l'impression que l’on manque de temps quand on voit arriver le mois de septembre. Voici quelques conseils pour bien planifier la rentrée et ne rien oublier!

En tant que parent, anticipez-vous la rentrée scolaire ? Vous sentez-vous dépassé et vous ne savez pas par où commencer ? Il y a tant de choses à planifier, à penser et à acheter ! Le secret pour passer à travers la rentrée ? Être bien organisé ! Plus tôt vous commencerez à planifier, moins vous serez stressé et débordé à la rentrée. Faites une liste des choses à faire d’ici la rentrée et rayez-les à mesure qu’elles sont terminées.

1. Faire le tri

Avant de faire des achats, on fait le tri. Plusieurs vêtements et effets scolaires sont encore bons et pourront être réutilisés, comme la boîte à lunch par exemple.

Ceci fait, on fait maintenant la liste de tout ce qu’il nous reste à acheter : souliers, vêtements, articles scolaires. Si c’est possible, essayez de profiter des ventes d’été, il y a toujours des soldes intéressants.

2. Identification et organisation

De retour à la maison, identifiez le matériel au nom de l’enfant et rangez-le immédiatement dans son sac d’école. Ça vous évitera de passer des heures à identifier les items la veille de la rentrée.

Créez un dossier pour conserver ensemble tous les documents importants concernant l’école de votre enfant : bulletins, formulaires d’inscription, factures, etc.

Organisez aussi un espace dans la cuisine pour ranger les aliments qui serviront à compléter la boîte à lunch lorsque l’école sera recommencée. Vous pouvez aussi à préparer des repas à congeler qui vous dépanneront lorsque vous serez trop débordé.

3. Mentalement maintenant

Discutez et planifiez avec votre enfant sa routine matinale lorsque l’école recommencera (s’habiller, faire son lit, se brosser les dents, etc.). Faites avec lui une petite affiche pour lui rappeler les différentes étapes qu’il aura à suivre chaque matin, avant son départ pour l’école.

La routine matinale est aussi importante pour vous qui démarrez votre journée que pour l'enfant qui a un certain nombre de choses à faire avant de partir à l’école.

4. Planifier l’horaire quotidien

Le calendrier

C’est l’outil de base pour assurer le succès de l’organisation de l’horaire. Mais encore faut-il bien le choisir !

Le code de couleurs

Avoir un code de couleurs permet à chaque membre de la famille d’avoir sa couleur attitrée.

Les applications

Il existe aussi des applications qui se synchronisent avec les téléphones de tous les membres de la famille et qui permettent d’ajouter, de modifier ou de supprimer des listes de tâches et des événements. Quelques exemples : Cozi, Fantastical 2, CloudCal, CalenGoo, DigiCal, Timepage, Wave, TimeTree, etc. (Source: famisafe.wondershare.com )

5. Première rentrée

Si votre enfant a l’habitude de dormir encore l’après-midi, vous devrez réduire ses dodos afin qu’il n’en ait presque plus besoin.

Si c’est possible, faites-lui visiter l’école, amenez-le dans la cour d’école. Faites le trajet avec lui que ce soit à pied ou en voiture, voir ensemble la distance à parcourir, revoir les règles de sécurité et les points de repère.

Bonne rentrée !