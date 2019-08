Déjeuners protéinés avec Hubert Cormier, nutritionniste

Pas inspiré ni affamé quand sonne le réveille-matin? Trop souvent, on saute le déjeuner par manque d’idées, d’appétit ou de temps.

À voir aussi: 5 raisons de boire plus d'eau

On se tourne alors vers des solutions rapides et peu rassasiantes. Pourtant, l’ajout de protéines dans notre repas matinal permet d’éviter le p’tit creux qui survient vers 10 h et d’avoir un niveau d’énergie au top, tout en aidant le corps à construire et à maintenir ses muscles. Le livre Déjeuners protéinés d'Hubert Cormier, nutritionniste contient plus de 90 recettes de petit-déjeuners et est disponible en librairie dès aujourd'hui!

RECETTE CASSEROLE DE BAGEL OVERNIGHT

Ingrédients

15 ml (1 c. à table) d’huile d’olive

6 bagels blé entier, coupés en morceaux

85 grammes (3 oz) de pancetta (l’équivalent de ¾ de tasse), coupée en dés

250 ml (1 tasse) de fromage cheddar léger, râpé, divisé

8 œufs

500 ml (2 tasses) de lait 2 % M.G.

5 ml (1 c. à thé) de moutarde sèche

Sel et poivre au goût

250 ml (1 tasse) de chou-fleur, haché grossièrement

250 ml (1 tasse) de brocoli, haché grossièrement

4 tiges d’oignons verts, finement hachées

Préparation

ÉTAPE 1

À l’aide d’un pinceau, huiler un moule d’environ 9 pouces x 13 pouces allant au four.

ÉTAPE 2

Déposer les morceaux de bagel et de pancetta dans le moule puis recouvrir de la moitié du fromage.

ÉTAPE 3

Dans un grand bol, battre ensemble les œufs, le lait, la moutarde, le sel et le poivre. Ajouter les légumes et mélanger à nouveau.

ÉTAPE 4

Verser la préparation sur les bagels puis parsemer uniformément le reste du fromage.

ÉTAPE 5

Couvrir le moule à l’aide d’un papier d’aluminium et réfrigérer toute la nuit.

ÉTAPE 6

Le lendemain matin, cuire avec le papier d’aluminium à 350 °F pendant 40 minutes.

ÉTAPE 7

Retirer le papier et poursuivre la cuisson pendant 20 minutes. 8. Servir chaud. Si vos bagels sont frais du jour, je vous suggère de les faire griller légèrement au grille-pain.