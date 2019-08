4 choses à savoir absolument sur le Festival Mode & Design

Le Festival Mode & Design célèbre la créativité et la diversité au centre-ville de Montréal depuis 2001. Au fil des ans, cet événement s'est trouvé une identité propre et a su se distinguer. Voici 4 choses importantes à connaitre sur le Festival Mode & design.

1. Un peu d’histoire

Au fil des ans, ce festival s'est trouvé une identité propre et a su se distinguer de la Semaine de mode, qui s'adresse davantage aux professionnels du secteur.

Aujourd’hui, c’est devenu un rendez-vous unique qui propose une programmation gratuite entourant l’art urbain, la mode, le design et la musique, ainsi que des conférences avec des personnalités internationales du design, de la mode.

2. Une 19e édition pour le FMD

Chaque année, de nombreux artistes émergents, designers canadiens, détaillants et icônes internationales y partagent leur art et leur vision avec le grand public.

Véritable plateforme urbaine, cet événement est le plus grand happening du genre à ciel ouvert en Amérique du Nord. Plus de 550 000 festivaliers y sont attendus cette année.

3. De la mode, de la musique & de la danse

Cette année, la programmation fait place plus que jamais aux autres formes d’art, avec des collaborations entre designers et artistes, des « dance battles » et des prestations musicales en clôture de soirée. Évidemment, la mode occupe toujours une place de choix.

4. À la mode de chez nous

L’une des forces distinctives du Festival Mode & Design, c’est d’avoir réussi le pari de faire descendre la mode dans la rue ! Il fallait le faire il y a 20 ans, avant Instagram... de mettre le public en contact direct avec la mode. Parce qu’ici, on ne parle pas de Semaine de mode réservée aux gens de l’industrie... On parle d’un festival de mode conçu pour ceux qui la portent... Parce qu’après tout, des vêtements non portés, ça ne devient pas une tendance ni un courant.