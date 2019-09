5 balados humoristiques québécois qu’on adore

En collaboration avec

Également appelés podcasts, ces fichiers audio diffusés sur le web gagnent en popularité depuis quelques années.

Un peu comme une émission de radio, les podcasts peuvent être longs ou courts et porter sur une tonne de sujets différents : histoire, humour, vie de couple... Tout est possible!

Pour en profiter, on se tourne vers Spotify, qui affiche un catalogue étoffé de musique et de podcasts rassemblés sur une même plateforme. On y trouve également un large éventail de contenu québécois. Il faut dire qu’il ne manque pas de talent par chez nous!

Vous avez envie de plonger dans l’univers du balado? Voici des podcasts humoristiques fièrement québécois qui vous feront rigoler encore et encore!

1. What's Up podcast

Envie de découvrir de nouveaux talents? Chaque semaine, l’animateur Jerr Allain s’entretient avec un ou une humoriste de la relève québécoise (Julien Lacroix, Preach, Fred Dubé, Christine Morency...). À travers des entrevues sans prétention, on se familiarise avec l’univers de ces prochaines stars du monde de l’humour.

2. Question de feeling

Question de feeling est un podcast investigateur mené par l’équipe de Disque dur. Elle démystifie quelques énigmes musicales rigolotes du genre «Est-ce vrai que certains groupes ont plus de succès en régions?» et «Du disque à la sauce piquante, comment la vente d’objets dérivés a-t-elle évolué au fil des années?».

Ce super balado a même été primé aux Canadian Podcast Awards dans la catégorie «Musique». Du vrai bonbon!

3. Les anti-pods de la lutte

Kevin Raphaël et Pat Laprade animent ce balado sympathique et décomplexé portant sur le monde de la lutte professionnelle.

Endossant respectivement les rôles du méchant et du gentil, les hôtes de cette tribune divertissent avec leurs prises de bec cocasses et quelque peu irrévérencieuses.

4. 3 bières

Le concept de 3 bières est plutôt simple, mais il faut croire qu’il est efficace puisque le podcast a près de 400 épisodes en poche! Chaque semaine, les animateurs Gabrielle Caron,Yannick Belzile et Pierre-Luc Racine pigent au hasard un sujet absurde suggéré par le public. Ils en discutent ensemble, puis avec leurs invités : Kat Levac, François Bellefeuille et Mario Tessier sont déjà passés derrière le micro de 3 bières.

5. Jay du Temple discute

Jay du Temple en rêvait depuis longtemps... et c’est maintenant chose faite. Avec son podcast Jay du Temple discute, l’humoriste et animateur reçoit des personnalités de divers milieux comme l’actrice Anne-Élisabeth Bossé, l’avocat Joey Hanna et le musicien Jason Bajada. Comme les discussions sont assez longues, on a le temps de découvrir l’invité sous toutes ses coutures (et rigoler un peu en même temps!).

Ça vous donne la piqûre? Gageons que les balados prendront une place de choix dans vos listes d'écoute au quotidien, qu'ils portent sur l'amour et l'amitié, le divertissement ou le sport.

Écoutez gratuitement encore plus de balados sur Spotify – il y en a des tonnes à découvrir!