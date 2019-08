Des bouteilles à bas prix, car la rentrée est dispendieuse

Philippe Lapeyrie nous présente 3 bouteilles à bas prix, car la rentrée est dispendieuse!

1- Un blanc italien entré de gamme signé d'un producteur de premier plan!

Pinot Grigio 2017

Riff - Alois Lageder

Trentin-Haut-Adige - Italie

Code: 13897427

Prix: 15,80$

Disponibilités: 120 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Une belle assiette vitaminée de crudités bien croquantes, un tartare de poisson...

Rien ne cloche, rien ne fait défaut dans ce pinot gris du nord de l'Italie. C'est aguicheur, parfumé, invitant et un brin exotique. On aime son sage 12% d'alcool ainsi que son unique gramme de sucre résiduel qui rend le produit facile, épuré, glissant et digeste au possible. Ne la conservez pas trop longtemps et buvez plutôt la bouteille dans les 12 mois à venir pour pleinement en profiter.

2- Un vin espagnol à prix d'ami ayant pas mal plus de vertu que de vice!

Tempranillo 2017

Beronia - Gonzalez Byass

Rioja - Espagne

Code: 13188831

Prix: 13,60$

Disponibilités: 235 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Des pâtes en sauce tomate, des bruschettas, des tortillas bien garnis...

Ce 100% tempranillo de la Rioja n'a pas la charpente, la dimension ou la complexité d'un grand cru, mais en tenant compte qu'il ne coute même pas 14$, vous serez vous aussi agréablement surpris par la qualité de son fruit. Simple, honnête, efficace et sans grande promesse qu'il ne pourrait de toute façon pas tenir. Consommez-le dans les 2 ans suivant son achat.

3- Un quasi sans rival rouge portugais à moins de 14$!

Douro 2017

Flor de Crasto - Quinta do Crasto

Douro - Portugal

Code: 10838579

Prix: 13,75$

Disponibilités: 135 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Prenez le temps de l'aérer au moins une demi-heure en carafe.

Une assiette de smoked-meat, des tranches d'agneau cuites sur la broche (méchoui), des plats de longue cuisson à la mijoteuse...

Ce Flor de Crasto est encore et toujours une aubaine à hisser dans les meilleurs choix de vins rouges sous la barre des 15 dollars en magasin. Ce petit bijou du nord du Portugal pourrait d'ailleurs faire tout un pied de nez à bien des maigrichons pinards coûtant 4-5$ de plus la bouteille, alors sautez là-dessus les amis! On pourra l'oublier encore 2 voir 3 ans dans la noirceur et la fraicheur de notre cachette secrète.