7 vins rosés à moins de 15$ pour faire durer l’été

Le vin rosé est l’un des petits plaisirs de l’été. Et pas besoin de dépenser des fortunes pour profiter d’un excellent verre de ce nectar fleuri!

Ça tombe bien, parce que du 29 août au 2 septembre prochain, la SAQ remettra 1$ aux Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour chaque bouteille de rosé achetée en succursale. Vous vous sentez l’âme généreuse? Les dons à la caisse seront également acceptés. C’est l’occasion de faire d’une pierre deux coups!

Voici quelques rosés savoureux et abordables pour faire durer l’été encore et encore.

Cono Sur Bicicleta Reserva Pinot noir – 10,60$

Rafraîchissant et léger, ce rosé chilien est composé à 100% de pinot noir. En bouche, il présente de jolies notes de fraises, de cerises et de framboises bien mûres. Sa formule passe-partout en fait un allié de tous les évènements, de l’apéro du jeudi soir au brunch du dimanche matin.

C'est la Vie Syrah Rosé – 12,70$

La robe saumon de ce joli nectar français annonce un rosé frais et bien fruité. À la fois sec et acidulé, ce vin ne néglige tout de même pas son côté sucré, utilisation de syrah oblige. Pour en profiter au maximum, servez-le un peu moins frais qu’à l’habitude.

Leitz Eins-Zwei-Zero sans alcool – 11,65$

De plus en plus de gens s’intéressent aux produits sans alcool : le marché est en véritable expansion depuis quelques années! Ce rosé allemand est distillé sous vide afin de retirer l’alcool du produit sans toutefois en faire disparaître les arômes floraux.

Bodegas Valdemar Conde de Valdemar 2018 – 14,45$

Ce vin espagnol combine du grenache et du viura pour créer un rosé souple, floral et décomplexé. On craque pour ses notes de melon, de rhubarbe et de fraises des champs, qui se marient à merveille avec un poisson blanc grillé.

Domaine du Ridge Champs de Florence 2018 – 14,55$

Un vin 100% québécois! Ce joli rosé des Cantons-de-l'Est porte une robe saumon annonciatrice de son goût rafraîchissant et légèrement sucré. On l'adopte pour ses notes de fruits rouges.

Borsao Rosado Seleccion – 11,85$

La robe quasi fuschia de ce rosé espagnol réussit à elle seule à capter l’attention. Sec et frais, le vin se prête aussi bien aux célébrations qu’aux soupers de semaine. Résolument réjouissant!

Gérard Bertrand Languedoc Côte des Roses 2018 – 10,00$

Comment résister à cette sublime bouteille? Minéral, frais et herbacé, ce rosé de Provence plaira aux amateurs de vins délicats. Attention : ce format de 375 ml compte en fait pour une demi-bouteille régulière, mais il est parfait pour prendre un verre ou deux sans gaspiller.

La fin du mois d'août amène avec elle les parfums des fleurs, les dernières canicules et les adieux à l'été. Un verre de rosé en main, vous pourrez savourer ces précieux moments le coeur léger!