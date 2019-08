Alexandra Diaz nous présente son livre Fiesta santé

Le livre Fiesta santé d'Alexandra Diaz regroupe 100 recettes santé et punchées!

À voir aussi: Déjeuners protéinés avec Hubert Cormier

Alexandra Diaz a pour objectif avec ce livre de vous offrir des recettes et des trucs, à adapter comme et quand ça vous plaît, pour une vie positive et pleine d’énergie. Le livre Fiesta santé regroupe100 recettes réparties en 14 chapitres, dont des brunchs de feu, des déjeuners qui brisent la routine, des tacos punchés, des salades de toutes les couleurs, des sandwichs spectaculaires, des pâtes incontournables, une touche sucrée... Et même un chapitre sur les apéros!

Fiesta santé sera disponible en kiosque dès le 28 août.