Dans les années passées, le numéro de septembre du VOGUE était le Super Bowl des magazines de mode. C’était LE numéro annuel qui annonçait les looks et tendances de l’automne - la saison la plus importante du calendrier de la mode. Le numéro de septembre était de loin, le plus influent et le plus populaire d’un magazine de mode. Qu’en est-il aujourd’hui ?

