Les looks de la semaine de Sabrina Cournoyer

Sabrina Cournoyer était toute en beauté pour la semaine de la Rentrée TVA! Voici les tenues qu'elle portait cette semaine.

À voir aussi: Les looks de la semaine dernière

1. Lundi

Cette jolie robe bleue marin est un classique indémodable! Avec la touche de jaune à la ceinture et sur les sandales, ce look est élégant en restant décontracté.

Stylisme: Suzanne Laberge

2. Mardi

Les petits pois au chemisier, le pantalon ample et le noeud à la taille rendent cette tenue tout à fait mignonne et amusante! On joue avec les classiques pour les adapter à la mode contemporaine.

Stylisme: Suzanne Laberge

3. Mercredi

Cette superbe robe à la coupe plus ample, à laquelle on ajoute une ceinture au niveau de la taille, est flatteuse et confortable. Une pièce comme celle-ci est must pour la garde robe et peut convenir à toutes les occasions!

Stylisme: Suzanne Laberge

Pour plus de looks inspirants, ne manquez pas Sabrina à la barre de Salut Bonjour week-end pour une dernière fin de semaine!