Papillote de morue sur le barbecue

Une recette signée Sébastien Laframboise.

Ingrédients

Pour la papillote

4 portions de morue de 150 à 165g

1 poireau lavée et émincée

2 pommes de terre moyennes taillées en rondelles

4 carottes taillées en lanières

8 fèves jaunes taillées en moitié

4 cuillères à soupe (120ml) d’huile d’olive

2 cuillères à soupe (60 ml) de poudre de cari

1 cuillère à soupe (30 ml) de sel

1 rouleau de papier parchemin

1 rouleau de papier d’aluminium

Pour la vinaigrette

½ ananas grillé et taillé en dés

1 petit piment oiseau haché sans les pépins

1 grosse tomate taillée en dés

½ oignon rouge hachée

½ botte de basilic hachée

¼ tasse (65 ml) vinaigre de riz

½ tasse (125 ml) d’huile d’olive

Jus et zeste d’une lime

Sel, poivre

Préparation

Pour la papillote

- Préchauffer le BBQ a feu moyen élevé. La température idéale se situe entre 425 et 450 degré fahrenheit. Disposer sur une planche à découper le papier d’aluminium et le papier parchemin superposés. Le papier d’aluminium recouvrera l’extérieur.

- Disposer les tranches de pommes de terre, le poireau, les fèves jaunes et les carottes, assaisonner chaque légume individuellement avec du sel et du poivre entre chaque étage. Terminer avec la portion de morue assaisonnée avec le sel et le cari, verser une cuillère d’huile d’olive et replier la papillote en forme de papillon. S’assurez que l’ouverture est bien fermée.

- Cuire sur la grille centrale et diminuer l’intensité du BBQ à moyen-bas. Laisser dans le BBQ entre 15 à 20 minutes, dépendant de l’épaisseur de votre poisson.

Pour la vinaigrette

- Griller l’ananas, puis couper en dés. Laisser refroidir et tailler le reste des ingrédients. Mélanger dans un grand bol, assaisonner les légumes avec le basilic, ajouter ensuite le vinaigre de riz, l’huile d’olive et terminer avec le zeste de lime et son jus. Rectifier l’assaisonnement au besoin.

Pour le service

Ouvrir la papillote et disposer dans une assiette avec une spatule, verser généreusement de la vinaigrette et déguster!