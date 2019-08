Suggestions lectures du 31 août 2019

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!

1- La fille qui aimait les sciences

Hope Jahren

Flammarion Québec

La géobiologiste Hope Jahren aimait assez les sciences pour accepter la vie très précaire d’une jeune chercheuse sans jamais que sa faculté d’émerveillement en soit altérée et c’est un vrai cadeau pour nous. Ce témoignage de toutes ces années où elle s’est battue pour s’imposer dans un monde d’hommes, où elle a su cultiver sa passion pour l’univers végétal tout comme son amitié pour Bill, surdoué comme elle, apte à comprendre ses doutes et ses crises maniaques nous révèle à quel point la passion peut soulever des montagnes! Et nous apprend avec humour et fantaisie que le champignon est un organe sexuel, qu’un arbre peut se trouver à deux endroits en même temps, que c’est le manque de lumière et non le froid qui fait hiberner les végétaux.

Ce récit lumineux, poignant, original, écrit avec une grande vivacité changera à jamais notre façon d’observer la nature!

2- Tu tueras le roi

Sandrone Dazieri

La bête noire/Robert Laffont

Dante Torre a été enlevé il y a quinze mois. Quinze mois que la commissaire Colomba Caselli, sa meilleure amie, se terre dans une petite ferme anonyme dans la région des Marches. Quinze mois qu’elle refuse de croire à sa mort, qu’elle rumine son impuissance. L’irruption lors d’une tempête de neige d’un jeune homme couvert de sang dans son jardin l’oblige à reprendre du service. Elle apprend rapidement que les parents de Tommy, autiste, ont été assassinés. Pour la police locale, Tommy est le meurtrier. Colomba n’en est pas aussi certaine. Surtout quand elle découvre un lien entre cette affaire et la disparition de Dante...

Ce qui a frappé et frappera encore longtemps les lecteurs de cette exceptionnelle triologie, ce sont les personnages de Dante et Colomba, parmi les plus intéressants créés dans l’histoire du polar. On les retrouve avec grand bonheur dans ce roman palpitant, d’une extrême complexité qui parvient à intégrer une recherche impressionnante. Chapeau!

3- Surface

Olivier Norek

Michel Lafon

Paris, une opération policière qui tourne à la catastrophe pour la capitaine Noémie Chastain qui reçoit une décharge en plein visage. Elle échappe à la mort, mais ses cicatrices rappellent constamment le drame à ses collègues et ses supérieurs croient bon de l’envoyer «en convalescence» dans le petit village d’Avalone où il ne se passe jamais rien. Sauf que le squelette d’un enfant disparu depuis vingt-cinq ans vient de remonter à la surface du lac... Et bien des gens croient qu’il aurait mieux fait d’y rester enfoui. Mais Noémie n’est pas du genre à se laisser intimider.

Coup de foudre immédiat pour le personnage de cette capitaine sensible, forte, brillante, ingénieuse et pour cette intrigue qui dévoile des secrets aussi sombres que les eaux de ce lac. Un suspense qui nous tient en haleine et nous émeut par l’humanité de ses personnages.

4- Avis de décès

Zhou Haohui

Sonatine

Avril 1983 à Chengdu : une série de meurtres pousse les autorités policières à créer une cellule spéciale, la 18/04. Parmi les enquêteurs, Zheng Haoming, un brillant élément. Qui ne réussit pourtant pas à trouver le coupable. Vingt-deux ans plus tard, il est assassiné après avoir découvert un indice sur cette affaire. C’est curieusement le capitaine Pei Tao qui découvre le corps après avoir reçu un étrange message. Au moins aussi bizarre que les avis de décès que signe un certain Euménide. Quel tueur en série peut se sentir assez puissant pour annoncer les crimes qu’il commettra?

Les tueurs en série sont toujours fascinants et la poursuite d’Euménide par le capitaine Pei est aussi stressante que déstabilisante puisque l’auteur s’ingénie à modifier notre perception de la vérité avec une diabolique efficacité. On attend la suite avec impatience!

5- Millénium 6 – la fille qui devait mourir

David Lagercrantz

Actes noirs/Actes Sud

Un itinérant est retrouvé mort, amputé de certains de ses doigts et de ses orteils. Sans la légiste qui est intriguée par ce décès, il serait resté anonyme, enterré sans que personne ne se pose de questions. Mais la légiste appelle le journaliste Mikael Blomkvist qui découvre l’identité de cet homme, un sherpa nommé Nima Rita qui a été mêlé à une tragédie lors d’une ascension de l’Everest. Une tragédie qui devait rester secrète, inconnue du grand public. Mais Blomkvist fouille, cherche, creuse. Heureusement que Lisbeth Salander veille sur lui... Mais pourra-t-elle longtemps le protéger?

Entre scandales politiques, secrets de famille, l’Himalaya, Moscou et Stockholm, le lecteur n’a pas une minute pour souffler et il suit l’exceptionnelle Salander, toujours aussi envoûtante, dans le labyrinthe d’une intrigue très solide.

6- Une partie de badminton

Olivier Adam

Flammarion

Paul Lerner, romancier, croyait que s’installer à Paris lui plairait ainsi qu’à sa famille, mais l’insuccès de ses derniers livres l’a poussé à retourner habiter en Bretagne et y accepter un poste de journalisme pour l’hebdomadaire local. Il espérait retrouver une certaine sérénité dans un mode de vie plus simple, il n’en est rien : sa vie familiale et conjugale se modifie au point qu’il lui faut tout remettre en question. Pour le meilleur ou pour le pire?

On s’attache très rapidement à Paul grâce au talent de l’auteur pour rendre ses failles, ses illusions, ses hésitations et tous ces paradoxes qui font le propre de l’être humain. On savoure tout autant la subtilité des émotions que la beauté des descriptions des paysages, la lucidité concernant notre monde actuel et le ton où l’élégance côtoie l’autodérision.

7- Le livre des métiers imaginaires

Pierre Ducrozet/ Julieta Canepa/ EvaPalomar

Actes Sud Junior

Bien sûr, on peut souhaiter d’être pompier ou avocate, maçon, enseignante, ou encore réalisatrice, pâtissier, informaticien, mais les métiers que les enfants découvriront dans ce livre d’une grande poésie les feront sûrement rêver! Comment ne pas avoir envie de devenir collectionneuse d’odeurs d’enfance, chasseur de nuages, symphoniste de gouttes de pluie, surfeuse d’arcs-en-ciel, rangeur d’étoiles ou réveilleur de jouets endormis? La totale originalité des personnages, la richesse des images, leur adorable fantaisie nous transportent dans un monde magique où il y a même un maître du temps... À lire entre deux courses folles à la rentrée!