Les erreurs à éviter à la rentrée

La rentrée est arrivée! Quoi faire et surtout, ne PAS faire lors de cette période? Voici quelques conseils!

1. La préparation

S'assurer d'avoir toute la liste proposée par l'école et que tous les vêtements (et chaussures) font encore convenablement ça peut paraître anodin, mais c'est primordial! Vos enfants, surtout en début d'année, n'ont qu'un seul désir: se fondre dans la masse! L'angoisse de la rentrée peut être décuplée pour nos cocos s'ils sentent qu'ils sont à part des autres.

2. Les au revoirs

Oui, ça peut être déchirant voir nos bébés s'éloigner avec l'autobus ou devoir les laisser dans la cour d'école, mais il faut se contrôler (du moins, devant eux) pour donner le bon exemple et leur démontrer que tout ira bien. Dans certains cas, ce sera plutôt votre enfant qui trouvera ça difficile, alors invitez-le à exprimer ses émotions et rassurez-le

3. Gérer son stress

Évidemment, on veut toujours bien faire! Mais il arrive que, sans le vouloir, on transmette notre stress à nos enfants. Pour arriver à bien les rassurer, il faut d'abord apprendre à gérer son propre stress. Évitez de mentionner à votre enfant les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Des phrases comme «C'est une grande école, mais tu ne devrais pas te perdre» ou «j'espère que tu aimeras ton prof» peut imposer un stress à notre enfant sans qu'on s'en rende compte.

4. La boîte à lunch

Une liste comme la suivante vous sauvera beaucoup de temps et donnera à votre enfant l'impression d'avoir tout choisi, tout le monde y gagne! Vous pouvez même l'inviter à préparer son lunch avec vous!

5. La photo de classe

Inscrivez la date de la photo tout de suite au calendrier, parce qu'avec nos horaires chargé, c'est si facile à oublier! Ce n'est pas nécéssaire de sortir les paillettes et de faire une coiffure extravagante à votre enfant, l'important, c'est que sa photo soit représentative.

6. Éviter d’en faire trop

Ce qu'on ne ferait pas par amour! Personne ne vous reprochera d'aider vos enfants avec leurs devoirs et leur leçons, toutefois, évitez de trop en faire et surtout, de le faire à leur place. Laissez-les se débrouiller et abstenez-vous de repasser par dessus leurs textes pour les corriger (ou ré-écrire) pour eux. Laissez-les apprendre et gagner en autonomie, ils en seront d'autant plus reconnaissants plus tard!