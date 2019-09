Comment ajouter de la personnalité à son uniforme

Le port de l'uniforme ou du code vestimentaire est de plus en plus répandu, même dans les écoles publiques! Pourquoi est-il avantageux et comment l'adapter à notre personnalité?

Lorsqu'on parle d'uniforme scolaire, plusieurs évoquent les avantages qui y sont liés, notamment les choix moins difficiles le matin et la diminution du risque d'intimidation liée à l'habillement. On peut aussi penser au sentiment d'appartenance qui s'en trouve renforcé et à la sécurité augmentée, lors de sorties scolaires, par exemple.

Personnaliser son uniforme

Alors que certains adoptent le style «Preppy» par choix, certains à qui l'uniforme est imposé souhaiteraient pouvoir le personnaliser un peu. Évidemment, en gardant en tête les réglements de l'école, il est possible d'ajouter son style personnel à l'uniforme de plusieurs façons:

Avec les chaussures

En y ajoutant des accessoires

Avec des coiffures différentes

En superposant les morceaux

Ne reste plus qu'à vous amuser!