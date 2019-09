En collaboration avec :

Essayez cette succulente recette de Croquettes de dindon d'ici préparée par Jonathan Garnier et présentée par SB Cuisine!

CROQUETTES DE DINDON D'ICI

Portions : 4 – Préparation : 20 à 30 minutes – Cuisson : 15 à 20 minutes

Ingrédients

3 tasses de poitrine de dindon d'ici, en cubes fins

1 oignon, haché

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

4 gousses d’ail, hachées

250 ml (1 tasse) carotte, en brunoise fine

5 ml (1 c. à thé) mélange d’herbes de Provence

1 pincée de piment de Cayenne

125 ml (½ tasse) vin blanc sec

250 ml (1 tasse) parmesan, râpé

125 ml (½ tasse) beurre non salé

125 ml (½ tasse) farine

500 ml (2 tasses) bouillon de légumes

Sel et poivre au goût

La panure

500 ml (2 tasses) farine

250 ml (1 tasse) lait

4 œufs

500 ml (2 tasses) chapelure panko

Sel et poivre au goût

La sauce

90 ml (6 c à table) mayonnaise

90 ml (6 c à table) tahini

30 ml (2 c. à table) feuilles de persil, hachées

La garniture

Légumes rôtis au four.

qs huile de canola pour friture

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une poêle chaude, faites revenir les cubes de dindon et l’oignon dans l'huile d'olive, 2 à 3 minutes. Salez et poivrez.

ÉTAPE 2

Ajoutez l’ail, la carotte, les herbes de Provence, le piment de Cayenne, le vin blanc et poursuivez la cuisson, à feu vif, 2 minutes. Réservez.

ÉTAPE 3

Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez la farine et laissez cuire 2 minutes, tout en mélangeant.

ÉTAPE 4

À l’aide d’un fouet, incorporez progressivement le bouillon.

ÉTAPE 5

Ajoutez le parmesan puis la préparation de viande. Vérifiez l’assaisonnement. Réservez au réfrigérateur.

ÉTAPE 6

Formez des boulettes de 2’’ de diamètre.

ÉTAPE 7

Organisez 3 bols, dans l’un, mettez la farine, dans un autre, le lait et les oeufs que vous battez à la fourchette et salez et poivrez, et dans le troisième, la chapelure.

ÉTAPE 8

Roulez chaque boulette dans la farine, puis passez-les dans l’oeuf battu et le lait et enfin dans la chapelure.

ÉTAPE 9

Dans une friteuse préchauffée à 190 °C (375 °F) ou dans une casserole avec 2’’ d’huile chaude, laissez dorer les boulettes de dindon jusqu’à coloration brune.

ÉTAPE 10

Vérifiez et si l’intérieur des croquettes est encore tiède, sur une plaque allant au four, disposez les croquettes et laissez chauffer au four, quelques minutes, à 200 °C (400 °F), pour les avoir bien chaudes.

ÉTAPE 11

Dans un bol, préparez la sauce, mélangez la mayonnaise, le tahini et le persil.

ÉTAPE 12

Servez les croquettes de dindon chaudes, accompagnées de légumes rôtis et de la sauce préparée.