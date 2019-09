Juste du bon à bas prix!

Philippe Lapeyrie nous présente 3 bouteilles à moins de 20$!

À voir aussi : Les coups de cœur de Sabrina et Philippe

1- Un blanc espagnol rassasiant et sans flafla à moins de 15 dollars!

Yecla 2018

Castano

Murcia – Espagne

Code : 10855758

Prix : 14,35$

Disponibilités : 135 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Des plats asiatiques tournants autour de la crevette, du citron, du gingembre, du concombre, du poulet...

Quel petit bijou que ce vin blanc de la côte est de l'Espagne! Il est frais, léger, simple, aérien, sans sucre et d'une digestibilité épatante. Nul besoin d'attendre quelques années en cave ou de l'aérer de longues minutes en carafe, car il s'exprime très bien dès son ouverture. À boire sur la jeunesse de son fruit dans les 12 à 18 mois à venir.

2- Un rouge du Douro au nord du Portugal qui est aussi plaisant qu'épatant!

Douro Reserva 2016

Cistus - Quinta do Val da Perdiz

Douro - Portugal

Code : 10841170

Prix : 15,90$

Disponibilités : 135 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Des viandes grillées ou mijotées ainsi qu'une bonne portion de légumes vitaminés.

Vous avez aimé la version entrée de gamme à 12$ de cet agréable Cistus? Offrez-vous un peu plus de plaisir et d'émotion en déboursant 4 dollars supplémentaires la bouteille pour gouter à son «ainé» portant la mention Reserva. Il a plus de profondeur, de caractère, de concentration et de dimension. Buvez-le dans les 2-3 années suivant son achat pour pleinement en profiter.

3- Une bouteille tout à fait charmante élaborée du pays de Roméo et Juliette!

Valpolicella Classico 2018

Le Bine - Campognola

Vénétie – Italie

Code : 13425930

Prix : 17,75$

Disponibilités : 120 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en l'oxygénant au moins un petit quart d'heure en carafe avant de le déguster.

Une assiette de «pastas» en sauce tomate comme une grosse lasagne, des macaronis ou des cannellonis.

Cet agréable et fort plaisant rouge est élaboré dans le nord de l'Italie. Sans se prendre pour un complexe Ripasso ou un multidimensionnel Amarone, le produit est tout en fraicheur, en souplesse, peu tannique et rien ne cloche en fin de bouche. Impeccable dès maintenant moyennent un léger passage en carafe ou dans les 2-3 années à venir.