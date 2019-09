Essayez cette succulente recette de Tourte aux champignons préparée par Jonathan Garnier et présentée par SB Cuisine!

TOURTE AUX CHAMPIGNONS

Portions : 4 – Préparation : 30 minutes – Cuisson : 50 à 65 minutes

Ingrédients

2 abaisses de pâte brisée

90 ml (6 c à table) champignons variés (cèpes, pleurote, paris, king, etc...), en cubes moyens

1 oignon rouge, émincé

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

30 ml (2 c. à table) beurre non salé

3 gousses d’ail, hachées

125 ml (½ tasse) vin blanc

30 ml (2 c. à table) raifort

30 ml (2 c. à table) sirop d’érable

250 ml (1 tasse) fond de veau

45 ml (3 c. à table) fécule diluée dans un peu d’eau froide

125 ml (½ tasse) feuilles de persil, hachées

4 œufs pochées

Sel et poivre au goût

La crème

250 ml (1 tasse) crème sûre

90 ml (6 c à table) ciboulette, ciselée

15 ml (1 c. à table) jus de citron

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, avec l’huile et le beurre, faites revenir les champignons et l’oignon dans l'huile et le beurre, 5 minutes.

ÉTAPE 3

Ajoutez l’ail, le vin blanc, le raifort, le sirop d’érable, le fond de veau, la fécule diluée et tout en mélangeant, laissez mijoter 2 à 3 minutes. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 4

Ajoutez le persil.

ÉTAPE 5

Foncez la pâte dans des moules individuels ou un grand format.

ÉTAPE 6

Répartissez la préparation dans le ou les moules, puis couvrez d’une autre pâte.

ÉTAPE 7

Sur une plaque allant au four, disposez le ou les moules et laissez cuire au four, 45 à 60 minutes, selon le format.

ÉTAPE 8

Dans un bol, mélangez la crème sûre, la ciboulette, le jus de citron, du sel et du poivre. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 9

Servez, accompagné de la crème préparée et d’un œuf poché.