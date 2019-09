Découvrir et nourrir les talents de nos enfants

Comment savoir si notre enfant possède quelque chose que les autres n’ont pas? Comment préserver les talents innés de notre enfant et l’aider à développer son incroyable potentiel?

En tant que parent, nous trouvons toujours que nos enfants sont exceptionnels, mais sommes-nous vraiment capables de reconnaître leurs talents innés et de faire briller leur potentiel? À quels signes reconnaît-on les dons qui se cachent chez un enfant?

1. Qu’est-ce qu’un talent?

Les dons ou les talents ne se manifestent pas toujours par des performances plus grandes que nature ou des aptitudes extraordinaires. À vrai dire, chaque enfant vient au monde avec une multitude de talents, qui se développent lorsqu'ils se concentrent sur ce qui est important pour eux, contrairement à ce qui est attendu d'eux. Souvent, leurs talent passent inaperçus ou ne sont tout simplement pas développés puisqu'ils ne correspondent pas nécéssairement à ce qui est valorisé par la société (chant, sports, art, mathématiques, par exemple.)

2. Comment repérer le talent?

On définit le talent par 4 éléments: facilité, plaisir, reproduction et reconnaissance. C'est à dire que c'est quelque chose qui est effectué avec plaisir et aisaiment, qui n'est pas accompli qu'à une reprise mais fréquement.

4. Comment faire briller nos enfants?

D'abord, pour qu'un talent soit exploité à son plein potentiel et qu'un enfant le développe, il faut le reconnaître et l'encourager tout en respectant ses choix et en l'aidant à suivre son intuition.

Soyez à l'écoute de votre enfant, soulignez ses réussites et proposez-lui des activités en lien avec ses champs d'intérêt naturels et ses aptitudes. En lui fournissant des oportunités d'explorer ce dont il est capable, votre enfant sera en mesure de découvrir lui-même son talent et se sentira valorisé dans un domaine bien à lui.