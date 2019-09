5 trucs pour simplifier nos matins

Vous aimeriez gagnez du temps et être plus efficace mais, matin après matin, vous vous sentez pressé(e) et stressé(e)? Ces quelques trucs pourraient vous aider, en particulier avec la routine du retour à l'école.

1. Organiser le vestibule

Un espace pour chaque enfant avec crochets pour les manteaux et les sacs à dos, un panier pour les boîtes à lunch, un coin chaussures, etc. Celà évitera de chercher où tout se trouve le matin!

2. Préparer les repas à l'avance

Prenez le temps le soir de planifier le déjeuner du lendemain et de préparer les lunchs à l'avance. Petit truc: prévoyez un panier pour les aliments strictement réservés aux lunchs (collations, jus, etc.).

3. Bouger et bien manger

4. Organiser les communications

Réservez un coin de votre maison bien en vue pour ranger toutes les communications: le courrier, le calendrier familial, les mémos de l'école, les rappels d'activité. De tout rassembler à un même endroit vous évitera de vous casser la tête et limitera les oublis.

5. Se lever du bon pied

Avoir à courrir pour arriver à temps démarre la journée avec une bonne dose de stress. Pourquoi ne pas programmer le cadran 5 minutes plus tôt que nécéssaire pour prendre un petit moment de répis avant que la journée commence. Privilégiez un réveil en douceur avec une sonnerie plaisante, une chanson que vous aimez, par exemple.