Les indispensables mode pour hommes

Si certains hommes s’adaptent facilement aux tendances, d’autres ont un peu plus de difficultés à trouver des tenues qui leur conviennent sans se casser la tête. La solution: construire sa garde-robe autour de quelques pièces indispensables pour un look toujours impeccable sans trop d'efforts.

À voir aussi: Le phénomène du September Issue

La règle d'or

Selon les experts, une garde-robe devrait contenir

50 % de vêtements et d’accessoires de base

40 % de vêtements ayant plus de caractère

10 % de vêtements de fantaisie, soit des morceaux coups de cœur, dernier cri ou plus originaux.

À quoi correspondent donc ces morceaux «de base» indispensables?

Un trench en laine

Une grosse écharpe en laine

Une veste de cuir

Un col roulé

Un pull ou un cardigan

Une paire de bottes de type Chelsea

Une paire de jeans foncée et ajustée

Un pantalon chino

Un t-shirt blanc

Une chemise

En ajoutant à ces 10 morceaux quelques pièces coup de cœur qui se distinguent, on a une garde robe complète qui contient de tout pour créer des agencements toujours de bon goût! On conseille de choisir des morceaux de haute qualité aux couleurs neutre qui requièreront moins d'entretien et dureront plus longtemps.

Un bonus

Donnez la touche finale à votre look avec un sac pour homme! Alors que le sac est maintenant un indispensable pour les femmes, il est encore à aprivoiser pour certains hommes. Pourtant, il donne une touche très élégante en plus d'être incontestablement pratique. Choisissez-en un en cuir pour qu'il dure plus longtemps et assez grand pour qu'il contienne un ordinateur, des articles personnels et un vêtement de rechange, mais pas plus. Ce n’est pas un fourre-tout!