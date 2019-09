Des inspirations rétros, des imprimés audacieux et des couleurs éclatantes étaient au menu cette semaine! Voyez ou revoyez les looks de la semaine de Sabrina Cournoyer.

1. Lundi

Le pantalon ocre ajoute à cette tenue une touche éclatée! Avec l'automne qui approche, on peut s'attendre à voir cette couleur de plus en plus et en l'agençant à des couleurs neutres, comme le noir et le blanc ici, on ne peut pas se tromper!

Stylisme: Suzanne Laberge

2. Mardi

Le look de mardi rapelle les années 50! Le pantalon taille haute, les manches écourtées et le noeud à la taille. Ici, la simplicité l'emporte et le le résultat est superbe!

3. Mercredi

Ce mercredi, Sabrina était sublime en rose dans cette robe fleurie et satinée. Un look doux, romantique et très élégant.

4. Jeudi

Le jaune était de retour jeudi dans cet ensemble plus décontracté! L'imprimé bleu contrastant est ce qui donne le punch à cette tenue.

Retrouvez Sabrina dès lundi, 6h pour une autre belle semaine à Salut Bonjour!