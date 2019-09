Assiette «pique-nique» réinventée

Les enfants de Saskia adorent lorsqu’elle leur prépare une assiette «pique-nique style» avec plein de trucs dedans. Ce matin, Hugo Saint-Jacques lui donne (et nous donne) de nouvelles idées pour «pimper» son assiette!

À voir aussi : Maki californien au saumon fondant et curry

1. Infusion d’érable et Yuzu

Quantité : 1 litre

Ingrédients :

3 tasses (750 ml) d’eau

½ tasse (125ml) de Yuzu

½ tasse de sirop d’érable

1 cuillère à thé (5 ml) sel fin

Mélanger tous les ingrédients et servir froid.

2. Terreau d’olives noires (pour servir des crudités)

Quantité : 500ml

Ingrédients :

2 tasses (500ml) d’olives noires en tranches en conserve

Préchauffer le four à 200 degrés Celsius puis disposer les olives sur une plaque de cuisson. Tapisser de papier parchemin et faire sécher au four pendant 4 heures. Une fois sèche, réduire en poudre à l’aide d’un robot culinaire ou moulin à café.

Réserver pour le montage.

3. Billes de chèvre aux pistaches et baies de Goji

Ingrédients :

½ tasse (125ml) de fromage de chèvre crémeux

¼ tasse (60ml) de pistaches vertes hachées

¼ tasse (60ml) de baies de Goji hachées

1 cuillère à table (20 ml) ciboulette ciselée

Former des billes avec le fromage de chèvre et les rouler dans le mélange de pistache, baies et ciboulette. Réfrigérer et servir.

4. Sandwich au saumon fumé sur pain pumpernikle, crème d’aneth, câpre et citron

Ingrédients :

2 tranches épaisses de pain pumpernikle

60g (6 tranches) de saumon fumé

¼ tasse (60ml) fromage à la crème

1 cuillère à table (20 ml) d’aneth fraîche ciselé

½ citron en zeste

1 cuillère à table (20 ml) de câpre hachée

Laitue à votre goût

Garnitures à sandwich à votre goût

Mélanger le fromage, les câpres, le citron et l’aneth puis y badigeonner les deux tranches de pain.

Ajouter le saumon ainsi que vos garnitures préférés (concombre, radis, fenouil...) puis terminer avec de la laitue fraîche. Refermer le sandwich et servir.

5. Carrés d’énergie (25 cubes)

Ingrédients :

250ml (1tasse) de flocons d’avoine

60 ml (1/4 tasse) de brisures de chocolat noir hachées

60 ml de (1/4 tasse) graines de citrouilles torréfiées hachées

60 ml (1/4 tasse) de canneberges séchées hachées

5 ml de cannelle moulue

60 ml (1/4 tasse) de miel blond

Mélanger tous les ingrédients et les disposer sur un cabaret entre deux papiers parchemin et rouler à l’aide d’un rouleau à pâte (jusqu’à une épaisseur de 3 cm).

Faire réfrigérer pendant 2 heures puis couper en petit cubes de 3 centimètres.