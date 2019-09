Essayez cette savoureuse recette de Minestrone d'automne et aiglefin

MINESTRONE D’AUTOMNE ET AIGLEFIN

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 60 minutes

Ingrédients

Les légumes rôtis

1.5 l (6 tasses) courge Butternut, Buttercup ou citrouille, en cubes

1.5 l (6 tasses) tomates sur vigne, coupées en 4 ou 8

90 ml (6 c à table) huile d’olive

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

sel et poivre au goût

Le bouillon

1.5 l (6 tasses) bouillon de légumes

2 gousses d’ail, hachées

4 portions de petites pâtes pour soupe

2 œufs, les jaunes

Sel et poivre au goût

Le poisson

4 pavés d’aigle fin

2 œufs, les blancs, battus à la fourchette

125 ml (1/2 tasse) fécule de maïs

90 ml (6 c à table) corps gras de votre choix (beurre, huile ou beurre de cacao Mycryo)

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 140 °C (275 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, répartissez les cubes de courge, les tomates et sur le dessus, l’huile d’olive, les herbes, un peu de sel et de poivre et laissez cuire au four 60 minutes.

ÉTAPE 3

Dix minutes avant la fin de la cuisson des légumes, dans une casserole, portez à ébullition le bouillon et l’ail, puis ajoutez les pâtes et laissez cuire, jusqu’à ce qu’elles soient al dente.

ÉTAPE 4

Retirez du bouillon et répartissez les pâtes, dans les bols de service.

ÉTAPE 5

Dans le bouillon, ajoutez les jaunes d’œufs et mélangez. Vérifiez l’assaisonnement. Réservez chaud.

ÉTAPE 6

Salez, poivrez et passez chaque pavé de poisson dans le blanc d’œuf puis dans la fécule.

ÉTAPE 7

Dans une poêle chaude, faites saisir le poisson dans le gras de votre choix, 2 minutes de chaque côté, puis réduisez le feu et poursuivez la cuisson, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 8

Dans chaque bol contenant les pâtes, répartissez les légumes rôtis, puis le bouillon et sur le dessus déposez un pavé de poisson.