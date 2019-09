[VIDÉO] Nourritures pour chiens au banc d’essai

Vous êtes vous déjà demandé si votre chien appréciait vraiment ce qu'il mange? Ou s'il se nourrit seulement de tout ce qu'il trouve? C’est ce qu’a voulu savoir l’équipe derrière la nouvelle websérie insolite de tva.ca, Testé par les chiens, et les résultats sont étonnamment similaires.

Les animaux qui ont pris part à l'expérience ont préféré, dans la plupart des cas, les mêmes aliments.

ÉPISODE 1 | NOURRITURE SÈCHE

Accompagnée de deux experts en alimentation canine, le professeur agrégé en nutrition canine de l’Université de Montréal, Younès Chorfi, et le spécialiste David Parenteau, qui se sont prononcé sur les choix les plus santés selon eux, l'équipe a fait passer au banc d’essai une variété de produits de nourritures et de gâteries pour chiens à une trentaine de bêtes participantes.

Alors que certains chiens ont tout avalé comme de vraies vadrouilles et y ont pris goût, d’autres bêtes n’ont eu aucun appétit devant les caméras. De la nourriture sèche et humide aux viandes crues, sans oublier une sélection de gâteries pour chiens, l'équipe a pris en note le comportement des animaux au moment de la dégustation.

Dans le premier épisode, Aria, une Staffordshire Bull Terrier de compétition, a tout englouti d’un coup. Pareillement pour Pierrot, un bouledogue français chiot de cinq mois, qui a apprécié l'expérience. Quant à Laybel, un mélange de Labrador et Springer venant de New York, il n’a choisi aucune formule, et a quitté drôlement les lieux sans compléter l’exercice.

Les produits au banc d’essai dans cet épisode étaient Cesar saveur de filet mignon, Purina ONE Smartblend, Pedigree Vitalité+, Acana Grasslands, ProNature FITGreen+, Nutrience SubZERO et Royal Canin chien adultes.

ÉPISODE 2 | NOURRITURE HUMIDE

Dans le second épisode, où la nourriture humide était au banc d’essai, Lola, une chienne Boxer, s’est presque cassée le cou en engloutissant d’un seul coup les aliments. Quant à Pauline, une chienne Grand Danois, elle n’a dégusté qu’un seul choix. Pour sa part, Jenna, un adorable chiot Husky Sibérien, a tout dévoré sans différenciation.

Les produits de nourriture humide au banc d’essai étaient Purina Beneful, Pedigree bœuf, Cesar filet mignon, Nutrience Infusion, Royal Canin Beauté, Oven-Baked Tradition et Blue Wilderness.

ÉPISODE 3 | NOURRITURE CRUE, SURGELÉE

Dans le 3e épisode, les bêtes ont testé une variété de viandes crues. Jack, un Shiba Inu très indépendant, a avalé les portions d’une seule bouchée alors que Mali, une chienne senior Poméranien, les a dégustées à petites doses. Quant à Paco, un American Pit Bull Terrier, aucune viande ne l’a intéressé. Il a quitté les lieux sans compléter l’exercice.

Les sept aliments surgelés au banc d’essai étaient à la saveur de poulet, bœuf, bœuf & pommes, lapin, dinde & sardine, poulet & canneberges et canard.

ÉPISODE 4 | GÂTERIES POUR CHIENS

Pour les tests de gâteries, Pignole, un chien nu du Mexique, a pris quelques pauses pour bien mastiquer les gourmandises alors que DJO, un mélange Épagneul breton de père inconnu, a tout englouti d’un coup. Quant à Rooney, un Rhodesian Ridgeback, il réservait une petite «surprise» à l’équipe de tournage au moment de l’enregistrement...

Les produits de gâteries au banc d’essai dans cet épisode étaient Cesar Double Delights, Milk-Bone tendres et fondants, Purina Beggin, Acana, My Mighty Wolf, Pure Bites et Oven-Baked Tradition.

Pour visionner tous les épisodes de la série, rendez-vous sur tva.ca.

Pour faire le plein d’animaux, ne manquez pas l’émission Un zoo pas comme les autres, tous les lundis 19h à TVA.