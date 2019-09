Le virage vert des cosmétiques

Les étiquettes «bio», «naturel» ou «équitable» se multiplient sur nos produits de beauté. Plus que jamais, la beauté verte ou le «clean beauty» est aujourd’hui un marché qui explose et qui se démocratise et plusieurs entreprises suivent le courant!

1. Des compagnies qui passent au vert

Sephora

Ils ont lancé en 2018 l'initiative «Pur et sain chez Sephora», aposant un sceaux sur les produits exempts de certains ingrédients néfastes, comme les sulfates, les parabènes ou les huiles minérales, par exemple.

L'Oréal

Ils ont lancé il y a quelques mois deux gammes de produits aux ingrédients naturels, Source Essentielle et Botanéa

Guerlain

En février, Guerlain a lancé le fond de teint L'Essentiel avec une formulation à 97% naturelle.

Lush

Depuis plus de 20 ans, cette compagnie propose des produits plus éthiques, faits mains, végétariens, non testés sur les animaux, faits à partir d'ingrédients frais et dans des emballages le plus écologiques possibles. Ils se mobilisent également pour plusieurs causes.

P&G

L'entreprise s'est engagée à dévoilée tous les ingrédients présents dans les parfums de ses marques d'ici 2020 et s'est mis comme objectif d'utiliser exclusivement des emballages aux matériaux 100% recyclables et réutilisables d'ici 2030. Leur gamme Bio-renew d'Herbal Essences a également reçu les sceaux EWG et Cruelty-free de PETA (à découvrir plus bas)

2. Vert ou pas vert, comment s’y retrouver?

Bien sûr, ce ne sont pas toutes les compagnies qui prétendent être «vertes» qui le sont vraiment, mais la volonté de transparence des entreprises est un pas dans la bonne direction. Pour y voir plus clair, il est possible de vérifier sur les emballages certains sceaux d'approbation:

- EWG verified

Ce sceaux garanti que le produit en question ne contient aucun des ingrédients figurant sur une longue liste de produits néfastes, comme les parabènes et le talc. Pour l'obtenir, le processus est très serré et les entreprises doivent être totalement transparentes.

- Écocert

Ce logo certifie un produit correspondant aux normes biologiques, c'est à dire qu'il contient au minimum 95% d'ingrédients végétaux issus de l'agriculture bio.

- Cosmébio

Aposé sur certains produits européens, ce sceau signifie un minimum de 95% d’ingrédients d’origine naturelle et un minimum de 95% d’ingrédients biologiques.

- Cruelty-free de PETA

Ce logo atteste que les entreprises l'ayant obtenu ne font pas de tests sur les animaux pour des ingrédients, des formulations ou des produits finis.

3. Quelques marques vertes d'ici

L'achat local est également un moyen vert de consommer. Voici donc quelques suggestions de marques de cosmétiques vertes du Québec: