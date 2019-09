Cette semaine est la dernière semaine de l'été! Robes et jupes, couleurs et imprimés étaient à l'honneur. Voici les looks de la semaine de Sabrina Cournoyer.

1. Lundi

Une robe à boutonnière et à imprimé. Un choix audacieux qui va à merveille à Sabrina!

2. Mardi

La jupe midi d'un vieux rose avec boutons et ceinture est très rétro, alors que le chemisier à l'imprimé animalier fait plus actuel. Un joli mariage tout en féminité!

3. Mercredi

Le t-shirt noué à la taille et la jupe fleurie donnent un aspect gamine et décontracté qu'on adore au look de mercredi!

4. Jeudi

L'automne qui approche à grands pas nous donne envie de sortir les imprimés à carreaux! Cette robe pleine longueur au motif et aux couleurs qui attirent l'œil fait sans aucun doute son effet!

