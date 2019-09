Essayez cette délicieuse recette Snapie! de Gratin poulet et aubergine présentée par SB cuisine

GRATIN POULET ET AUGERGINE

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 40 minutes

À voir aussi: Filet de porc glacé au miel et pacanes

Ingrédients

1 oignon, en rondelles

1 aubergine, en tranches

2 Jalapenos, en rondelles

2 gousses d’ail, hachées

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

4 poitrines de poulet du Québec, en escalopes

12 feuilles de basilic, hachées

250 ml (1 tasse) sauce tomate

125 ml (1/2 tasse) chapelure

500 ml (2 tasses) mozzarella

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, répartissez l'oignon, l'aubergine, les Jalapenos, l’ail, un peu d’huile, du sel et du poivre et laissez cuire au four 20 minutes.

ÉTAPE 3

Salez et poivrez les escalopes de poulet.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faites saisir les escalopes de poulet dans le reste d’huile, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 5

Dans un plat à gratin, alternez escalopes de poulet, légumes préparés, basilic et sauce tomate. Couvrez de chapelure puis de fromage et laissez cuire au four, 20 minutes.