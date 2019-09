La musique a de nombreux bienfaits! Elle peut donner de l'énergie, ou, à l'inverse, apaiser. Dans certains cas, elle a même le pouvoir de guérir! À l'Hôpital général de Montréal, la musique est nottament utilisée pour aider les patients à connecter avec leurs émotions et à les exprimer.

1. Les usages de la musicothérapie

La thérapie par la musique a d'abord été développée auprès des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, elle est entre autres utilisée dans des écoles, par exemple, auprès d'élèves de Puerto Rico qui ont survécu à un ouragan. La musicothérapie est aussi utilisée comme traitement médical, par exemple en soins intensifs, en gériatrie, en oncologie, en soins palliatifs et en psychiatrie.

2. Métier: musicothérapeute

Dany Bouchard est musicothérapeute à l'Hôpital général de Montréal, qui offre à ses patients des sessions individuelles ou en groupe. Il travaille avec les patients de la Mission en santé mentale (psychiatrie et psychologie) pour leur permettre de reconnecter, de s'exprimer et de trouver la voie de la guérison. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la musicothérapie ne consiste pas seulement en faire jouer de la musique aux patients, elle peut emprunter différentes formes. Pour être musicothérapeute, il faut suivre une formation universitaire en plus d'avoir du talent en musique.

3. Comment ça fonctionne?

Selon Dany Bouchard, le simple fait d'écouter de la musique active le circuit de la récompense dans le cerveau et fait sécréter de la dopamine. Ça permet de faire de l'autorégulation, d'évacuer un trop plein et d'exprimer des émotions parfois enfouies. L'écoute de musique permet de développer des habiletés cognitives comme la concentration et la mémoire. Elle peut arriver à distraire et favoriser la relaxation, lors d'accouchements par exemple, ou encore favoriser le sentiment de contrôle auprès de personnes qui devront subir des interventions chirurgicales.

En tant que musicothérapeute, Dany Bouchard mentionne que la musique permet de créer un lien plus fort avec ses patients, ce qui l'aide à avancer avec eux dans la douleur. Une chanson favorise l'expression des émotions que l'on inhibe parfois, en partie parce qu'elle a une durée définie et qu'elle permet de se laisser aller en sachant que l'on ne se laissera pas submerger par nos sentiments pour une durée trop importante.

4. La chorale du Groupe MusiArt

Dany Bouchard a mis sur pied une chorale composée de patients externes en psychiatrie. Ils travaillent ensemble les chansons, les enregistrent pour faire des albums et donnent des concerts.

*Un grand merci à la Fondation de l'Hôpital général de Montréal pour la collaboration. Pour contribuer à la cause, rendez-vous au codevie.ca