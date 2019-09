Xavier Dolan, invité du 25 septembre

Prodige au talent indéniable et au CV impressionnant, Xavier Dolan était avec nous pour nous parler, entre autres, de Matthias et Maxime, son plus récent film.

Quelles ont été ses inspirations pour Matthias et Maxime, comment est-ce que c'était de tourner avec ses meilleurs amis, quel a été son processus créatif? Xavier Dolan nous dit tout.

Un parcours impressionnant

Xavier Dolan est dans l'industrie depuis qu'il est tout jeune et il cumule les succès. On repasse son CV avec lui et il nous partage un moment émouvant qu'il a vécu à Cannes avec les gens les plus importants pour lui.

Entrevue Jet Set

Il côtoie des stars internationales, il a été honoré lors des plus grands galas et son talent est reconnu mondialement. On lui pose des questions sur sa vie Jet Set