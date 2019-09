Les couleurs tendance de l'automne 2019

Avec l'influence des années 80-90 sur les tendances actuelles, les teintes vives à la Benetton font un grand retour. Voici les 5 nuances à porter pour l'automne 2019.

1. Les roses

Toutes les déclinaisons de rose (poudre, fuchsia, pivoine, framboise, ou terracotta) ont été bien présentes dans les défilés automne/hiver et c'est au Met gala que la tendance s'est confirmée. C'est une couleur qui s'agence avec tous les styles et qui peut aussi bien être portée sur une pièce forte qu'en couleur accent. Et messieurs, le rose n'est pas réservé qu'aux dames!

2. Les teintes de mauve et de violet

Le violet pourrait même prendre plus de place que le rose cette saison! Toutes les nuances de cette couleur, du lavande à l'aubergine, sont tendances. Le mauve s'agence particulièrement bien avec du gris, du noir et du marine. C'est à oser pour les hommes aussi!

3. Le bleu Klein

Teinte créée par l'artiste français Yves Klein, le bleu Klein est une couleur forte, profonde et multidimensionnelle. Il est possible de la marier avec des teintes plus neutres, comme l'écru, le gris, le blanc ou le noir ou encore, d'oser et l'agencer avec d'autres couleurs vive pour faire du color block

4. Les jaunes

On pense souvent que le jaune ne va pas à tous les teints, mais il suffit d'en essayer plusieurs nuances pour trouver le bon jaune pour nous. Du fluo au citron en passant par l'ocre, il y a autant de teintes de jaune qu'il y a de teints, alors osez!

5. Les verts

Le vert fluo était très tendance cet été et on peut continuer de surfer sur cette vague cet automne, mais on y ajoute aussi le vert bouteille, le vert émeraude et le kaki. Le vert fluo ou menthe va à merveille aux teints plus mats ou olive et les verts émeraude ont un effet complètement glam. C'est une couleur des plus polyvalentes!

Bref, tout est permis cette saison, il suffit de faire preuve d'un peu d'audace!