4 séduisantes cuvées pour l’automne qui l’est tout autant

Les suggestions de Philippe Lapeyrie!

Une déstabilisante et pour le moins éclectique bulle de la vallée de la Loire!

Vin de Table 2018

Tète Nat' - Les Tètes

Loire - France

Code : 13663770

Prix : 22,85 $

Disponibilités : 80 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Sortez des sentiers balisés et goûtez ce différent et épatant mousseux du nord-ouest de la France! Il est sans sucre, issu d'une culture biologique, peu alcoolisé et quasi sans souffre. Il s'harmonisera à merveille avec un bel assortiment de sushis lors vos soirées amoureuses d'automne en tête-à-tête. Consommez la bouteille dans les 2-3 années à venir pour pleinement en profiter.

Un blanc impeccable pour le début de la saison des huitres!

Rias Baixas 2018

Abellio - Rectoral do Umia

Galice - Espagne

Code : 13565385

Prix : 16,15 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 8-9 degrés Celsius

Ce lumineux, énergique et pimpant albarino ibérique sera brillant à l'apéro avec quelques huitres fraiches servies natures. Il est bien sec, sans bois et d'une pureté aromatique et gustative exemplaire. Je vous recommande de le boire sur la jeunesse de son fruit dans les 12 mois à venir.

Un pinot noir de Bourgogne à moins de 20 $ qui mettra de la couleur dans vos soirées fondues chinoises!

Bourgogne 2017

Buissonnier - Vignerons de Buxy

Bourgogne - France

Code : 13806089

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un pinot bourguignon de la superbe récolte de 2015 à ce prix, ça ne court vraiment pas les rues! Faites-vite et profitez vous aussi de sa fraicheur, de sa finesse ainsi que de son profil digeste et épuré! Sans avoir la dimension ni la race d'un grand Gevrey-Chambertin, le produit est savoureux et quasi-imbattable pour sa modeste facture. Buvez la bouteille dans les 2 prochaines années.

Un séduisant cru italien qui aura toute sa place lors de vos soirées automnales bien collés dans le canapé devant le crépitant foyer et votre émission de télé préférée!

Barbera d'Asti 2018

Valmorena - Incisa della Rocchetta

Piémont - Italie

Code : 12661480

Prix : 20,65 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Elles sont nombreuses les barbera piémontaises sur notre marché québécois. Sans vouloir être méchant, disons que ce ne sont pas toutes des «grands crus» et certaines possèdent pas mal plus de vice que de vertu... Celle que je salue ici est signée d'un producteur de premier plan et ça se perçoit dans le verre. Il s'agit d'un rouge imprégnant, rassasiant et fort plaisant. Une assiette de pâtes à l'italienne le rendra heureux comme un italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du...VIN! Tirez-lui le bouchon dans les 3 années suivant son achat.