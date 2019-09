Gratin de céleri-ravi et pommes de terre façon tartiflette

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : Linguine aux moules marinières et écrasée de courgettes

Rendement : 4 personnes

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 40-50 minutes

Ingrédients

- 300g de pommes de terre (4 tasses\3 moyennes) épluchées

- 300g de céleri-rave (4 tasses\1 moyen) épluché

- 100g (1 tasse\250ml) oignons haché

- 150g (1/2 tasse\125ml) Lardons en petits dés

- 3 branches de thym

- 1 fromage (454g) de Fromage L’Empereur

- Sel et poivre

- 4 cuillères à table d’huile d’olive

- 2 cuillères à table de beurre salé

Méthode

1. Préchauffer le four à 400 degrés Celsius

2. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive, le beurre et le thym frais. Ajouter les oignons et cuire 1 à 2 minutes. Une fois les oignons translucides, ajouter les pommes de terre et céleri rave puis continuer de rôtir pendant 2 à 3 minutes. Assaisonner de sel et poivre.

3. Pendant ce temps, à l’aide de la gousse d’ail, frotter votre caquelon ou plat à gratin pour bien le parfumé. Ensuite, y transférer les légumes rôtis en prenant soin de retirer les branches de thym.

4. Toujours dans le même poêlon, rôtir les lardons pour leur donner une belle coloration et ajouter-les aux légumes. Bien mélanger.

5. Couper ensuite le fromage en demi-lune pour le disposer sur le dessus du plat. Finir la cuisson de 15 à 20 minutes au four jusqu’à caramélisation du fromage.

6. Servir avec une salade verte ou une salade de pommes fraîches et endives.

7. Bon appétit!