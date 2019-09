Les meilleurs VUS compacts du marché

Les explications d’Antoine Joubert.

Grosso modo, comprenez qu’environ un véhicule sur cinq vendu au pays est un VUS compact, d’où l’importance de bien diriger l’acheteur.

On oublie le Jeep Compass.

Qualité décevante, mécanique archaïque et prix trop élevé.

On oublie aussi peut-être le Honda CR-V.

Quoi, le Honda CR-V? Oui! Gros problèmes de moteur. Et Honda n’a toujours pas officiellement réglé le problème. Qui plus est, les versions les plus intéressantes comme l’hybride offertes aux États-Unis ne le sont au Canada.

Le nouveau Ford Escape

Moteur de base décevant, mais la version hybride saura en convaincre plus d’un. Prix corsé de cette version. Avantage sur le plan dynamique. Capacité de remorquage intéressante avec moteur 2,0 litres. Toutes les dernières technologies en matière de connectivité et de sécurité.

Nissan Rogue

On l’achète pour son prix. Génération en fin de carrière. Pas le plus excitant, mais assurément l’un des moins chers du marché. Économique et fiable. Espace généreux.

Mazda CX-5

Pas le plus spacieux, donc pas le meilleur pour la famille. Maintenant, très amusant à conduire et qualité de finition et de fabrication supérieure à la moyenne. Nouveau moteur diesel qui ne vaut pas la peine. Vaut mieux opter pour le moteur régulier ou le turbo.

Subaru Forester

On ne l’achète pas pour son look. Dessiné par un aveugle!

Comportement routier exceptionnel, qualité de son rouage intégral, grande fiabilité et valeur de revente. Confort de roulement et espace intérieur optimisé. Dommage que la version turbo ne soit plus.

Toyota RAV4

Le meilleur et de loin. Fiabilité, coût de possession à long terme, valeur de revente, confort, polyvalence. La version hybride est à privilégier. Environ 6 litres aux 100 km avec AWD, mais malheureusement, les stocks sont manquants. Il faut être patient et savoir qu’on paiera le prix de détail, pas un sou de moins.