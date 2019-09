Essayez cette superbe recette de Napoléons de légumes et saumon concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

NAPOLÉONS DE LÉGUMES ET SAUMON

Portions : 4 – Préparation : 30 minutes – Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

½ aubergine, en rondelles fines

2 tomates, en rondelles

1 oignon, en rondelles

1 courgette, en rondelles

1 poivron, coupé en 4

90 ml (6 c à table) huile d'olive

1 cœur de filet de saumon

60 ml (4 c. à table) chapelure

4 portions de riz cuit

Sel et poivre au goût

La persillade

125 ml (1/2 tasse) feuilles de persil

125 ml (1/2 tasse) feuille de basilic

125 ml (1/2 tasse) huile d’olive

15 ml (1 c. à table) raifort

75 ml (5 c. à table) vinaigre balsamique blanc

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les légumes et dessus l’huile d’olive, du sel, du poivre et laissez cuire au four 15 à 20 minutes.

ÉTAPE 3

Entre temps, dans un bol, à l’aide du pied mélangeur, réduire en purée le persil, le basilic, le raifort, le vinaigre balsamique, l'huile, du sel et du poivre. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 4

Taillez le filet de saumon en 4 carrés, salez et poivrez.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, disposez 4 emporte pièces.

ÉTAPE 6

Dans chaque emporte pièce, déposez quelques rondelles de légumes, jusqu'à mi hauteur, un morceau de saumon ajoutez un peu de persillade, finalisez avec les légumes puis ajoutez encore un peu de persillade, de chapelure et laissez cuire au four 15 minutes.

ÉTAPE 7

Servez, accompagné de riz.