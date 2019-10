10 idées d'activités automnales

Même si les enfants sont de retour à l’école, ce n’est pas une raison pour arrêter de s’amuser! C’est le temps des récoltes, d’admirer les couleurs de l’automne et d’essayer de nouvelles choses ! Voici quelques suggestions d’activités gratuites (ou presque) à faire un peu partout au Québec.

1. Jouer dehors

On transforme la traditionnelle journée aux pommes en une journée plein-air fantastique! Les vergers offrent de plus en plus d'activités, on peut donc jumeler la cueillette de pommes, de courges et citrouilles ou de d'autres fruits, à un pique-nique, à la visite d'un labyrinthe extérieur ou à une promenade en tracteur. On peut également rendre les tâches comme ramasser des feuilles en activités amusantes (on se souvient tous s'être déja lancé dans un tas de feuilles à l'automne!)

2. Observer la faune

Il existe plusieurs endroits au Québec pour faire l'observation de la faune. Nottament, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, dans la région de Québec, ou sur les berges du Réservoir Beaudet, à Victoraiville est l'endroit idéal pour observer la migration de la Grande oie des neiges. De son côté, la Forêt Montmorency de l’Université Laval, la plus grande forêt de recherche et d’enseignement au monde, vous propose d'observer l'orignal!

3. Bouger

Respirer le grand air fait un grand bien et à l'automne, la température est idéale pour bouger à l'extérieur. On met de côté des écrans pour prévoir un 20 minutes d'activités physiques par jour la semaine, et pourquoi pas une randonnée pedestre la fin de semaine? Les nombreuses montagnes du Québec offrent un point de vu exceptionnel sur les couleurs d'automne!

4. Cueillir des champignons

L'automne est également la saison des champignons forestiers du Québec. La Mauricie compte d'ailleurs plus de 2000 variétés de champignons sauvages et Tourisme Mauricie vous propose des parcours pour les découvrir, les cueillir et les apréter. Vaut mieux participer à l'une de ces excursions guidées pour différencier les bons champignons de ceux qui peuvent être toxiques.

5. Parcourir la route des vins

Les 22 vignobles de la région de Brôme-Missisquoi vous invitent à les visiter pour la saison des vendanges. Il est possible de visiter les vignobles et leurs boutiques, de déguster du vin et des produits du terroir, de pique-niquer, de cueillir les raisins, etc. Une belle idée d'activité en couple ou entre amis!

6. Décorer pour l'Halloween

Pourquoi ne pas commencer les décorations de l'Halloween tout de suite et d'impliquer les enfants dans leur confection? Cela rendra tout le mois plus festif et permettra à toute la famille de lâcher son fou!

7. Louer un chalet

Louer un chalet entre amis ou en famille permet de se resourcer et le faire en automne pour admirer les couleurs est idéal! Trouvez le chalet parfait pour votre situation grâce à Monsieur Chalet: un site web qui regroupe les plus beaux chalets et les plus belles maisons de villégiatures à travers le Québec! La recherche de chalets peut être personnalisable à l’aide de nombreux filtres qui aident le client à trouver et à choisir le chalet qui convient à ses besoins. Il est même possible de clavarder avec l’équipe de MonsieurChalets pour avoir plus de détails.

Pour plus d'informations, visitez le www.monsieurchalets.com

8. Se mettre en mode cocooning

L'automne, c'est aussi la saison pour se reposer, prendre sur temps pour soi et se permettre des petits plaisir coupables. Pourquoi ne pas profiter des journées froides ou pluvieuses pour s'installer avec une couverture et un livre ou encore devant la télé avec un petit verre de vin. Il n'y a rien de mal à rester tranquille à la maison un samedi soir et se reposer avec des activités plus calmes.

9. Faire de la popotte

Confitures, tartes, conserves et mijotés. Le temps plus froid amène aussi les journées à popotter des petits plats réconfortants! Pourquoi ne pas en faire une activité familiale en asignant un tâche à chaqun, en mettant de la musique et dégustant le fruit de notre travail? C'est une belle occasion d'initier les enfants à la cuisine; même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grâve!

10. Développer notre côté artistique

Journée bricolage ou encore sortie dans un café où il est possible de peindre des objets en céramique tout en sirotant sa boisson chaude préférée! Une activité peu coûteuse que nous permet de repartir à la maison avec un souvenir!