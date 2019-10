Avec Ingrid Falaise et la participation de Sébastien Ledentu, coiffeur énergéticien, on découvre une méthode de coiffure qui allie le physiologique et l’émotionnel: la coiffure énergétique!

À voir aussi: La musicothérapie

1. Qu'est-ce que la coupe énergétique?

Ce type de coupe se pratique à l'aide un rasoir à lame pleine que l’on appelle «coupe-chou» et qui vibre sur le cheveu que le coiffeur utilise comme un archet de violon. Ce que cette technique promet, c'est d'agir sur notre cerveau et nos mémoires cellulaires et émotionnelles par la vibration transmise à travers les écailles du cheveux. Elle rendrait aussi le cheveu plus beau et plus brillant, toutefois, ses bienfaits énergétiques ne sont pas prouvés.

2. Les étapes

La coupe est précédée d'un massage de tête et de cuir chevelu shiatsu. Ce massage servirait à

Irriguer et régénérer le cuir chevelu ;

Permettre aux énergies de mieux circuler ;

Accentuer l’action relaxante et drainante.

Les méridiens du cuir chevelu sont travaillés pour les préparer à la coupe et nous détendre. Le coiffeur passe ensuite à la coupe, alors qu'on a les yeux fermés. Ce processus ferait remonter des émotions chez certaines personnes.

3. Les effets

Selon Sébastien Ledentu, le cheveu est vivant et peut donc réagir aux différents événements de la vie. Les bienfaits d'une coupe énergétique ne sont pas démontrés à ce jour, toutefois, ça demeure une coupe de cheveux et un moment de détente.