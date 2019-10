La tendance rétro des années 70

Dernièrement, les années 80 et 90 se retrouvaient parmi les tendances mode. Toutefois, cet automne, ce sont les années 70 qui deviennent une source d'inspiration. Voici les tendances de l'époque qui seront à la mode cette saison.

1. Le style unisexe

Dans la décénie 70, on se libère de toutes contraintes. Les femmes sont émancipées et revendiquent les mêmes droits que les hommes. Cette saison, on voit revenir le style androgyne avec des pantalons, des vestons et des manteaux. Les motifs rétros sont également très tendance.

2. Les pièces incontournables

Ces quelques morceaux phares seront partout pour l'automne 2019.

Jeans. Pattes d'éléphant, mom jeans, jeans plus foncé et ajusté ou même le jeans blanc sont à la mode!

On opte pour un tissu vaporeux, à motifs ou à plis.

Dépendamment de votre taille ou votre morphologie, vous pouvez aussi choisir une botte au genoux ou mi-mollet.

On pense à la tendance disco! Les paillettes peuvent se décliner sur différents morceaux et s'agencent très bien avec un manteau de cuir

Tendance tant chez l'homme que la femme, on le porte avec un jeans, un blazer ou sous une robe légère.

3. Les textures

On opte pour des textures plus étoffées. Le velours côtelé et le sherpa font partie des matières les plus tendance de la saison! Le cuir est également un des incontournables.

4. La superposition

On superpose sans retenue! N'hésitez pas à agencer vos tissus et motifs favoris, tout est permis!

5. Les couleurs

On choisi des couleurs qui ne passent pas inaperçues: du ocre, du orangé, des verts profonds, du bourgogne, du jaune moutarde, du rouge, du rouille, des accents turquoises ou bleu royal.

Peu importe vos goûts ou votre style, il y a moyen d'intégrer les années 70 dans vos tenues de l'automne 2019!