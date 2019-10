Essayez cette savoureuse recette de Sauté au chou et charcuteries Mastro et San Daniele concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine. Pour plus d’information sur les produits visitez le sharemastro.com

SAUTÉ AU CHOU ET CHARCUTERIES MASTRO ET SAN DANIEL (STYLE SAUERKRAUT-PFANNE)

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

1 chou vert émincé fin

1 oignon, haché

60 ml (4 c. à table) beurre

2 feuilles de laurier

15 ml (1 c. à table) baies de genièvre entières

4 clous de girofle

45 ml (3 c. à table) sirop d’érable

3 gousses d’ail, hachées

125 ml (1/2 tasse) vin blanc

125 ml (1/2 tasse) gin

3 pommes de terre mi-cuites (encore fermes), coupées en quartiers

1 pomme, en tranches épaisses

60 ml (4 c. à table) feuilles de persil, hachées

3 paquets de charcuterie Trio, saveur méditerranéenne de Mastro et San Daniele

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une casserole, ajoutez le chou, l'oignon, la moitié du beurre, le laurier, les baies de genièvre, les clous de girofle, le sirop d’érable, la moitié de l’ail, la moitié du vin blanc, tout le gin, du sel et du poivre et laissez cuire à couvert, 30 minutes puis 15 minutes à découvert. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 2

Entre temps, dans une poêle chaude, faites colorer les pommes de terre et les pommes dans le beurre restant, 2 à 3 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 3

Baissez le feu, ajoutez l’ail restant, le vin blanc restant, le persil et laissez finir de cuire à feu moyen. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faites revenir la charcuterie jusqu'à belle coloration et un peu de croustillant.

ÉTAPE 5

Dans chaque assiette, répartissez le chou, les pommes de terre et les pommes et sur le dessus, la charcuterie.