3 bonnes bières pour l'automne

Peut-on adapter ce que l’on boit selon les saisons? Bières d’été, bières d’automne, bières d’hiver? Surtout que le buveur de bière moderne aime de plus en plus découvrir de nouveaux produits plutôt que de toujours boire le même. Et ça tombe bien puisque, depuis longtemps, les brasseurs d’ici comme d’ailleurs adaptent certaines de leurs recettes au fil des saisons. Ils brassent des bières selon les récoltes du moment ou les événements importants du calendrier. Cela nous offre des bières dites saisonnières, attendues chaque année à la même période et souvent disponible pour un temps limité.

Sylvain Bouchard, sommelier en bière, nous présente trois produits d’ici qui, à leur façon, répondent aux critères recherchés quand vient le temps d’adapter ce que l’on boit avec l’automne.

3 BIÈRES D’AUTOMNE

La fête de la bière la plus célèbre du monde, l’Oktoberfest de Munich, a un style de bière qui porte son nom. Goûteuses et rafraichissantes, ambrées et légèrement plus alcoolisées qu’une lager blonde classique, les bières oktoberfest pointent leur nez chez nous à ce temps-ci de l’année.

1- Oktoberfest, Brasserie Vrooden, Granby, Québec

6% alc./vol.

Prix : 5,29$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

La bière présente une riche couleur dorée. Son nez est fait de malt et de miel et nous apporte une pointe de caramel. En bouche, c’est sucré et brioché. La finale, nous amène des houblons herbacés et une amertume des plus agréable qui vient balancer le tout. La texture est soyeuse. Ai-je besoin de vous dire qu’elle est parfaite pour accompagner la choucroute, les bretzels et des tonnes de saucisses. PROSIT!

Le début de l’automne rime avec la saison des pommes. On les mange nature ou on les cuisine. On en fait même un alcool doux et sucré : le cidre. Il arrive aussi parfois qu’on les utilise pour aromatiser la bière. La brasserie Unibroue nous offre à l’année une bière parfaite pour se plonger dans la saison des pommes.

2- Éphémère pomme, Unibroue, Chambly Québec

5,5 % alc./vol.

Prix : 9,99$ / 6 x 341 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

De couleur jaune paille, elle est voilée et trouble par la présence de levure en suspension. Au nez, ce sont des notes de tarte aux pommes et de levure. D’entrée de jeu en bouche, c’est l’acidité de la pomme verte qui vient nous chatouiller les papilles. Suivent des saveurs de pomme et de pain. En finale, la pomme domine la dégustation. Il n’y a aucune amertume. Bien qu’elle soit fruitée, la bière est très peu sucrée. Son effervescence intense et soutenue est digne des plus grands Champagnes.

Forte tendance au Canada anglais et aux États-Unis, les bières à la citrouille ne sont pas moins présentes au Québec. Elles sont toutes brassées avec de la citrouille mais également avec les épices traditionnellement utilisées pour cuisiner le fruit. Délicieuses, épicées et parfaites pour se mettre dans l’ambiance des récoltes d’automne et des premières journées froides.

3- Ale-Ô-Ween, Brasserie Le Trèfle Noir, Rouyn-Noranda, Québec

7% alc./vol.

Prix : 3,89$ / 355 ml

Servir entre 8 et 10 degrés Celsius

De couleur acajou, cette ale à la citrouille offre un parfum de caramel et d’épices. Sur un fond de pain grillé, de caramel et de prune, on perçoit nettement les épices inhérentes à une tarte à la citrouille : cannelle, muscade, gingembre. Quoi qu’assez sucrée et épicée, l’ensemble s’harmonise bien et nous donne un liquide facile à boire. En final, on perçoit la chaleur réconfortante des 7% d’alcool.