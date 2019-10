Essayez cette superbe recette de Morue au raifort préparée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine!

MORUE AU RAIFORT

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : environ 20 minutes

À voir aussi: Pavé de morue et salsa verde

Ingrédients

4 pavés de morue

45 ml (3 c. à table) sirop d’érable

30 ml (2 c. à table) beurre

1 oignon, émincé

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

500 ml (2 tasses) petits pois verts

30 ml (2 c. à table) raifort

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

1 pincée de piment de Cayenne

125 ml (1/2 tasse) vin blanc sec

250 ml (1 tasse) bouillon de légumes

45 ml (3 c. à table) fécule de maïs, diluée dans un peu d’eau froide

60 ml (4 c. à table) ciboulette, ciselée

Sel et poivre au goût

Les pommes de terre

15 ml (1 c. à table) pâte de tomate

30 ml (2 c. à table) vinaigre balsamique blanc

2 gousses d’ail, hachées

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

20 pommes de terre Grelot, bouillies, coupées en 2

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez la pâte de tomate, le vinaigre balsamique, l’ail, l’huile, du sel, du poivre, les pommes de terre.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les pommes de terre assaisonnées et laissez cuire au four, 15 minutes.

ÉTAPE 4

Sur une autre plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, disposez les pavés de morue et sur le dessus, répartissez le sirop d’érable, le raifort restant, le beurre, du sel, du poivre et laissez cuire au four 12 minutes.

ÉTAPE 5

Entre temps, dans une poêle chaude, faites revenir l’oignon dans l'huile, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 6

Ajoutez les petits pois, la moitié du raifort, les herbes de Provence, le piment, le vin blanc et laissez réduire 2 minutes.

ÉTAPE 7

Ajoutez le bouillon, la fécule, du sel, du poivre et laissez épaissir légèrement, tout en mélangeant.

ÉTAPE 8

Ajoutez la ciboulette. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 9

Dans chaque assiette, répartissez le poisson et les pommes de terre, nappées de la sauce crémeuse préparée.