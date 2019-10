[VIDÉO] Des tout-petits et des femmes enceintes non couverts par l’assurance-maladie

En collaboration avec

Au Québec, malgré l’existence d’un système public universel de soins de santé, de nombreuses femmes enceintes et tout-petits n’ont pas accès à des soins couverts par l’assurance maladie en raison de leur statut d’immigration ou de celui de leurs parents.

Pourtant, ces familles vivent généralement dans des conditions de vie difficiles qui peuvent affecter leur santé. Il est donc plus ardu pour elles de payer pour des frais de santé. À long terme, cet enjeu pourrait avoir un impact social et financier important pour l’ensemble de la province.

Notre journaliste Anaïs Guertin est allée à la rencontre de Marie-France Raynault, médecin spécialiste en médecine préventive et santé publique et professeure au département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal, Justine Daoust-Lalande, infirmière clinicienne chez Médecins du Monde Canada, et Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits, afin d’en discuter.

Pour en apprendre davantage sur cet enjeu, visionnez la vidéo ci-bas.