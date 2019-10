Essayez cette savoureuse recette Snapie! de Joue de bœuf braisée au porto présentée par SB cuisine.

JOUE DE BŒUF BRAISÉE AU PORTO

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 4 heures et 35 minutes

Ingrédients

2 joues de bœuf du Québec

30 ml (2 c. à table) corps gras de votre choix (beurre, huile ou beurre de cacao Mycryo)

2 oignons, émincés

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

30 ml (2 c. à table) raifort

15 ml (1 c. à table) paprika doux

2 l (8 tasses) bouillon de bœuf

250 ml (1 tasse) porto

125 ml (1/2 tasse) crème 35 %

Sel et poivre au goût

La garniture

2 l (8 tasses) légumes racines (carotte, panais, céleri-rave)

1 gousse d’ail, hachée

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

4 branches de thym, effeuillées

4 portions de tagliatelles cuites

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 150 °C (300 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites saisir les joues de bœufs enrobées de beurre Mycryo ou dans le corps gras de votre choix, 2 à 3 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 3

Dans une rôtissoire, ajoutez les joues de bœuf, les oignons, l’ail, les herbes de Provence, le raifort, le paprika, le bouillon, le porto, couvrez et laissez cuire au four 4 heures.

ÉTAPE 4

Passez la température du four à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 5

Dans un bol, mélangez, les légumes racines, l’ail, l’huile d’olive, le thym, du sel et du poivre.

ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four et recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartissez les légumes et laissez cuire au four, 25 minutes.

ÉTAPE 7

Entre temps, retirez la viande du jus de cuisson. Réservez.

ÉTAPE 8

Dans une casserole, faites réduire le jus de cuisson et la crème, jusqu’à obtenir une sauce sirupeuse et dense. Au besoin ajoutez un peu de fécule de maïs diluée dans un peu d’eau. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 9

Mélangez la sauce obtenue, les tagliatelles chaudes et les légumes rôtis.

ÉTAPE 10

Dans chaque assiette, répartissez les tagliatelles et légumes rôtis et la viande.