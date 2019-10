Michel Rivard, invité du 8 octobre

Il a excellé autant en solo qu’en groupe en musique comme en improvisation. Michel Rivard est l'un des plus grands auteurs compositeurs interprètes du Québec. Il est présentement en tournée avec le spectacle théâtral L'origine de mes espèces.

Le spectacle L'origine de mes espèces mêle la poésie, la chanson et l'interprétation et brise les frontières entre l'humour et le drame. 75 représentations sont prévues et 25 000 billets sont déja vendus. Dans ce spectacle, Michel Rivard retrace ses origines.

Entrevue Rafale matinale

Des questions en rafale pour apprendre à mieux connaître Michel Rivard.